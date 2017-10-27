Итальянский художник нарисовал в поле двухсотметрового Ким Чен Ына

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Рим, 27 октября. Итальянский художник Дарио Гамбарин создал огромный портрет лидера КНДР Ким Чен Ына с подписью Danger на соевом поле под Вероной на севере Италии.

«Ким Чен Ын проводит ядерные испытания, которые несут большую опасность. Еще есть Дональд Трамп, который, будучи сильной личностью, тоже не может ему уступить. Но они ведут игру с человеческой землей. Хватит одной бомбы, и мы вступим в ядерную войну», — заявил художник, комментируя свое творение.

Гамбарин также добавил, что на создание портрета он потратил около шести часов. Для создания картины он использовал трактор и плуг, а также флажки, с помощью которых намечал маршрут для трактора. Площадь портрета лидера КНДР Ким Чен Ына составляет около 20 тысяч квадратных метров. Над головой Ким Чен Ына также можно разглядеть ракеты.