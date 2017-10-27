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Украина
Украинского депутата требуют проверить на наркотики из-за заявления о покушении на Мосийчука
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    Украинского депутата требуют проверить на наркотики из-за заявления о покушении на Мосийчука

    22:37  27 Октября 2017
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    Украинский журналист потребовал проверить на наркотики депутата Рабиновича

    Киев, 27 октября. Украинский журналист Василий Крутчак потребовал проверить народного депутата, главу партии «За життя» Вадима Рабиновича, который в эфире обвинил его в подготовке покушения на нардепа Игоря Мосийчука.

    На своей странице в Facebook Крутчак сообщил, что готовит судебный иск, в котором собирается потребовать, чтобы Рабинович прошел психо-наркотическую экспертизу. Журналист заявил, что «владеет фактами» об употреблении депутатом наркотических веществ.

    «В случае того, если в организме Рабиновича не будет обнаружено наркотического вещества, я публично попрошу у него прощения», — оговорился Крутчак.

    20 октября Крутчак заявил, что готовит в суд иск о защите чести и деловой репутации против Рабиновича и телеканала NewsOne. По словам журналиста, после того, как его адвокат накануне посетил NewsOne TV и объявил о подготовке судебного иска, на телеканале выступил Рабинович. «И заявил, что я причастен не только к его покушению, а и к покушению на Мосийчука!», — написал журналист.

    Напомним, в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала «Эспрессо» в Киеве пострадали пять человек, в том числе депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт». МВД Украины рассматривает «деятельность российских спецслужб» основной версией теракта.

    Украинский журналист потребовал проверить на наркотики депутата Рабиновича

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #теракт #мосийчук #рабинович #крутчак
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