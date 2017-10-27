Украинского депутата требуют проверить на наркотики из-за заявления о покушении на Мосийчука

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Киев, 27 октября. Украинский журналист Василий Крутчак потребовал проверить народного депутата, главу партии «За життя» Вадима Рабиновича, который в эфире обвинил его в подготовке покушения на нардепа Игоря Мосийчука.

На своей странице в Facebook Крутчак сообщил, что готовит судебный иск, в котором собирается потребовать, чтобы Рабинович прошел психо-наркотическую экспертизу. Журналист заявил, что «владеет фактами» об употреблении депутатом наркотических веществ.

«В случае того, если в организме Рабиновича не будет обнаружено наркотического вещества, я публично попрошу у него прощения», — оговорился Крутчак.

20 октября Крутчак заявил, что готовит в суд иск о защите чести и деловой репутации против Рабиновича и телеканала NewsOne. По словам журналиста, после того, как его адвокат накануне посетил NewsOne TV и объявил о подготовке судебного иска, на телеканале выступил Рабинович. «И заявил, что я причастен не только к его покушению, а и к покушению на Мосийчука!», — написал журналист.

Напомним, в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала «Эспрессо» в Киеве пострадали пять человек, в том числе депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт». МВД Украины рассматривает «деятельность российских спецслужб» основной версией теракта.