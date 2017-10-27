«Император Твиттера» Дмитрий Маликов зачитал рэп поклонникам

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Москва, 27 октября. Российский музыкант Дмитрий Маликов назвал себя «Императором Твиттера» в одноименном клипе и прочитал рэп. Песня исполнителя посвящена популярности в соцсетях.

Накануне на YouTube-канале народного артиста России Дмитрия Маликова был опубликован сингл «Император Твиттера». В новой работе певец предстал в молодежном образе — сидящим на дорогом каре, в черных кожаных перчатках и толстыми золотыми цепями. Напомним, что популярность к артисту пришла в 80-е и 90-е годы. Новый имидж был довольно хорошо воспринят поклонниками, музыкантом заинтересовалась молодежь, пишет «Ридус».