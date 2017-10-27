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«Император Твиттера» Дмитрий Маликов зачитал рэп поклонникам
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    «Император Твиттера» Дмитрий Маликов зачитал рэп поклонникам

    21:38  27 Октября 2017
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    «Император Твиттера» Дмитрий Маликов зачитал рэп поклонникам

    Москва, 27 октября. Российский музыкант Дмитрий Маликов назвал себя «Императором Твиттера» в одноименном клипе и прочитал рэп. Песня исполнителя посвящена популярности в соцсетях. 

    Накануне на YouTube-канале народного артиста России Дмитрия Маликова был опубликован сингл «Император Твиттера». В новой работе певец предстал в молодежном образе — сидящим на дорогом каре, в черных кожаных перчатках и толстыми золотыми цепями. Напомним, что популярность к артисту пришла в 80-е и 90-е годы. Новый имидж был довольно хорошо воспринят поклонниками, музыкантом заинтересовалась молодежь, пишет «Ридус». 

    Автор: Ирина Селезнева
    #маликов
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