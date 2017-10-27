Посол США призвал РФ и США сотрудничать ради мировой безопасности

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Москва, 27 октября. Посол США в России Джон Хантсман завил, что мир станет более безопасным, если Москва и Вашингтон найдут точки соприкосновения. Об этом Хантсман заявил в своем первом публичном выступлении в качестве посла.

«Для нас с Мэри Кэй (супруга посла — ред.) огромная честь быть здесь в достаточно критический момент российско-американских отношений. Если Россия и США могли бы найти точки соприкосновения, мир стал бы гораздо безопаснее», — сказал Хантсман.

Напомним, 2 октября новый посол США в РФ Джон Хантсман прибыл в Москву. 3 октября в Кремле прошла церемония вручения президенту Владимиру Путину верительных грамот новыми послами в РФ из 20 государств, в том числе из США. В ходе церемонии Хантсман заявил, что намерен работать над восстановлением доверия между Москвой и Вашингтоном.