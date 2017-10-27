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Новости Сирии
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Политика
Каталонцы — за аргументы: Пучдемон ответил Туску, заявившему о единстве Испании
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    Каталонцы — за аргументы: Пучдемон ответил Туску, заявившему о единстве Испании

    20:29  27 Октября 2017
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    Каталонцы — за аргументы: Пучдемон ответил Туску, заявившему о единстве Испании

    Барселона, 27 октября. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон ответил на твит председателя Европейского совета Дональда Туска, который призвал Испанию использовать аргументы, а не силу в диалоге с  Барселоной.

    «Как вы знаете, каталонцы всегда предпочитают силу аргументов: мир, демократия, диалог», — пишет Пучдемон в Twitter.

    Каталонцы — за аргументы: Пучдемон ответил Туску, заявившему о единстве Испании

    Напомним, что ранее Туск опубликовал в Twitter запись, в которой заявил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Испании. Он посоветовал Мадриду сделать выбор в пользу «силы аргумента, а не аргумента силы».

    В пятницу парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости, принятую по итогам состоявшегося в регионе референдума.  Большинство участников референдума поддержали идею выхода из состава Испании. Совет министров Испании уже объявил о внеочередном собрании в связи с каталонским кризисом.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #каталония #испания #туск #пучдемон #европейский совет #аргументы
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