Каталонцы — за аргументы: Пучдемон ответил Туску, заявившему о единстве Испании

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Барселона, 27 октября. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон ответил на твит председателя Европейского совета Дональда Туска, который призвал Испанию использовать аргументы, а не силу в диалоге с Барселоной.

«Как вы знаете, каталонцы всегда предпочитают силу аргументов: мир, демократия, диалог», — пишет Пучдемон в Twitter.

Напомним, что ранее Туск опубликовал в Twitter запись, в которой заявил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Испании. Он посоветовал Мадриду сделать выбор в пользу «силы аргумента, а не аргумента силы».

В пятницу парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости, принятую по итогам состоявшегося в регионе референдума. Большинство участников референдума поддержали идею выхода из состава Испании. Совет министров Испании уже объявил о внеочередном собрании в связи с каталонским кризисом.