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Хэллоуин-2017: история и традиции, куда пойти в Москве и Петербурге
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    Хэллоуин-2017: история и традиции, куда пойти в Москве и Петербурге

    23:16  27 Октября 2017
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    Хэллоуин — 2017: история и традиции, куда пойти в Москве и Петербурге

    Наступает Хэллоуин — время заигрываний с нечистой силой и всяческой чертовщиной. И хотя церковь выступает против подобных забав, поклонников у этого праздника меньше не становится.

    Когда отмечается Хэллоуин

    Хэллоуин отмечается с вечера 31 октября в ночь на 1 ноября. Но в связи с тем, что в этом году самая таинственная ночь приходится на разгар рабочей недели, вечеринки, посвященные Хэллоуину, начнутся уже в ближайший уикенд — с вечера пятницы, 27 октября, по воскресенье, 29 октября.

    История Хэллоуина

    Halloween — это аббревиатура выражения All-Hallows-Even («Вечер всех святых»). Праздник это очень древний, идущий от древних кельтских и ирландских культов, которые постепенно срослись с христианскими традициями, но в слегка «извращенной» форме. Хэллоуин — это, скорее, праздник антихристианский — в эту ночь чествуют потусторонние силы и всяческую чертовщину. Подробнее об истории, традициях и символах Хэллоуина читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Праздник это очень древний, идущий от древних кельтских и ирландских культов

    Светильник Джека

    Самый главный символ праздника Хэллоуин — это, конечно, знаменитый «светильник Джека» — выдолбленная тыква с прорезями и вставленной внутрь свечой, которая превращает сооружение с страшную голову с горящими нечеловеческим светом глазами. Чем страшнее получается маска, тем круче.

    Надо отметить, что делать «светильники Джека» из тыкв придумали в США, куда в поисках лучшей доли в свое время устремились миллионы ирландцев и шотландцев, в самой Британии для хэллоуинских забав обычно использовалась более дешевая и привычная брюква.

    Сегодня создание страшных образов из тыкв на Хэллоуин доведено до уровня большого искусства. Особенно знамениты уникальные резные тыквы, сделанные в студии Рэя Виллафейна.

    Костюмы на Хэллоуин

    На Хэллоуин принято наряжаться в различную нечисть, в моде монстры, вампиры, демоны и дьяволицы и т.д. Также принято наряжаться в различных исторических персонажей, вплоть до самых отвратительных. Популярны наряды и с эротическим подтекстом.

    Самим создавать костюм для Хэллоуина уже наверно поздновато, но в Интернете есть координаты большого количества различных служб проката, где можно за сходную цену получить наряд ведьмы или вампира. Ну, а если все интересное уже разобрано, то заляпанная красной краской простыня и пугающий макияж вполне сойдут, особенно если речь идет о городском флешмобе, а не о пафосной вечеринке.

    Куда пойти на Хэллоуин в Москве и Петербурге

    Обе российские столицы предлагают большое количество различных развлечений на ближайшие выходные, которые посвящены теме Хэллоуина.

    «Грядет страшная ночь: выходные в стиле Хэллоуин», — зазывает портал KudaGo на различные развлечения в Москве.

    Тем, кому уже исполнилось 18, предлагают посетить вечеринку-маскарад «Halloween 90-х», вечер Halloweentown в Bar BQ Cafe в стиле мрачных мультфильмов Тима Бертона и десятки других любопытных мероприятий. Есть и представления, на которые вполне можно взять с собой детей.

    На Хэллоуин принято наряжаться в различную нечисть

    В Петербурге главное действо на Хэллоуин развернется в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. Там состоится «Старкон» — старейший и крупнейший в СНГ и Балтии фестиваль фантастики, кино и науки.

    В этом году Сатркон полностью посвящен теме Хэллоуина, где привычная реальность становится жуткой игрой.

    «Попробуй не потерять границу между тем, когда играешь ты, и когда играют тобой», — предупреждают организаторы.

    Фестиваль состоится 28-29 октября.

    Ну, а в ночь с 31 октября на 1 октября в Петербурге, возможно, состоится традиционный уличный флешмоб, когда молодежь, разряженная в костюмы, приличествующие Хэллоуину, заполоняет метро и центр города.

    Автор: Алексей Громов
    #хэллоуин
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