Хэллоуин-2017: история и традиции, куда пойти в Москве и Петербурге

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Наступает Хэллоуин — время заигрываний с нечистой силой и всяческой чертовщиной. И хотя церковь выступает против подобных забав, поклонников у этого праздника меньше не становится.

Когда отмечается Хэллоуин

Хэллоуин отмечается с вечера 31 октября в ночь на 1 ноября. Но в связи с тем, что в этом году самая таинственная ночь приходится на разгар рабочей недели, вечеринки, посвященные Хэллоуину, начнутся уже в ближайший уикенд — с вечера пятницы, 27 октября, по воскресенье, 29 октября.

История Хэллоуина

Halloween — это аббревиатура выражения All-Hallows-Even («Вечер всех святых»). Праздник это очень древний, идущий от древних кельтских и ирландских культов, которые постепенно срослись с христианскими традициями, но в слегка «извращенной» форме. Хэллоуин — это, скорее, праздник антихристианский — в эту ночь чествуют потусторонние силы и всяческую чертовщину. Подробнее об истории, традициях и символах Хэллоуина читайте в материале Федерального агентства новостей.

Светильник Джека

Самый главный символ праздника Хэллоуин — это, конечно, знаменитый «светильник Джека» — выдолбленная тыква с прорезями и вставленной внутрь свечой, которая превращает сооружение с страшную голову с горящими нечеловеческим светом глазами. Чем страшнее получается маска, тем круче.

Надо отметить, что делать «светильники Джека» из тыкв придумали в США, куда в поисках лучшей доли в свое время устремились миллионы ирландцев и шотландцев, в самой Британии для хэллоуинских забав обычно использовалась более дешевая и привычная брюква.

Сегодня создание страшных образов из тыкв на Хэллоуин доведено до уровня большого искусства. Особенно знамениты уникальные резные тыквы, сделанные в студии Рэя Виллафейна.

Костюмы на Хэллоуин

На Хэллоуин принято наряжаться в различную нечисть, в моде монстры, вампиры, демоны и дьяволицы и т.д. Также принято наряжаться в различных исторических персонажей, вплоть до самых отвратительных. Популярны наряды и с эротическим подтекстом.

Самим создавать костюм для Хэллоуина уже наверно поздновато, но в Интернете есть координаты большого количества различных служб проката, где можно за сходную цену получить наряд ведьмы или вампира. Ну, а если все интересное уже разобрано, то заляпанная красной краской простыня и пугающий макияж вполне сойдут, особенно если речь идет о городском флешмобе, а не о пафосной вечеринке.

Куда пойти на Хэллоуин в Москве и Петербурге

Обе российские столицы предлагают большое количество различных развлечений на ближайшие выходные, которые посвящены теме Хэллоуина.

«Грядет страшная ночь: выходные в стиле Хэллоуин», — зазывает портал KudaGo на различные развлечения в Москве.

Тем, кому уже исполнилось 18, предлагают посетить вечеринку-маскарад «Halloween 90-х», вечер Halloweentown в Bar BQ Cafe в стиле мрачных мультфильмов Тима Бертона и десятки других любопытных мероприятий. Есть и представления, на которые вполне можно взять с собой детей.

В Петербурге главное действо на Хэллоуин развернется в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. Там состоится «Старкон» — старейший и крупнейший в СНГ и Балтии фестиваль фантастики, кино и науки.

В этом году Сатркон полностью посвящен теме Хэллоуина, где привычная реальность становится жуткой игрой.

«Попробуй не потерять границу между тем, когда играешь ты, и когда играют тобой», — предупреждают организаторы.

Фестиваль состоится 28-29 октября.

Ну, а в ночь с 31 октября на 1 октября в Петербурге, возможно, состоится традиционный уличный флешмоб, когда молодежь, разряженная в костюмы, приличествующие Хэллоуину, заполоняет метро и центр города.