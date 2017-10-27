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Политика
Президент Сербии заявил, что раздумывает о досрочных парламентских выборах
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    Президент Сербии заявил, что раздумывает о досрочных парламентских выборах

    21:04  27 Октября 2017
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    Президент Сербии заявил, что раздумывает о досрочных парламентских выборах

    Белград, 27 октября. Руководство правящей «Сербской прогрессивной партии» (СПП) обсуждает возможность проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщил лидер политического движения и президент республики Александр Вучич.

    «Мы сегодня в СПП разговаривали о назначении внеочередных парламентских выборов. Продолжим разговоры и на следующей неделе. Не секрет, что мы об этом раздумываем», — заявил Вучич, не объяснив причину данного заявления.

    Стоит отметить, что по итогам последних внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в апреле 2016 года, «Сербская прогрессивная партия» получила  131 мандат из 250, а вместе с коалиционными партнерами СПП занимает две трети депутатских мест. Таким образом, оппозиция не может блокировать решения, проводимые в парламенте и влиять на работу правительства. Если Вучич проведет парламентские выборы в 2017 году, то они станут третьими внеочередными выборами подряд.

    Автор: Алексей Громов
    #выборы #президент #сербия #вучич #парламент
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