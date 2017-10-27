Житель ДНР погиб при минометном обстреле со стороны ВСУ

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Донецк, 27 октября. В ДНР заявили о гибели мирного жителя во время минометного обстрела со стороны ВСУ, об этом стало известно от представителя республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Украинские силовики обстреляли вечером 27 октября поселок Трудовские в ДНР, в результате чего от осколочного ранения скончался мирный житель. По словам представителя республики в СЦКК, ВСУ вели огонь по территории Донбасса минометами калибром 82 миллиметра со стороны подконтрольной Киеву Марьинки. Напомним, что ВСУ не выполняют обязательства по прекращению огня, отводу тяжелого вооружения, это идет вразрез минским договренностям.