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Технологии
Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов на развитие космического туризма
Технологии
Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов на развитие космического туризма
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    Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов на развитие космического туризма

    20:15  27 Октября 2017
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    Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов на развитие космического туризма

    Эр-Рияд, 27 октября. Саудовская Аравия планирует инвестировать 1 млрд долларов во входящие в космический конгломерат Virgin Group (основателем которой является миллиардер Ричард Брэнсон) группу компаний.

    По мнению Брэнсона, инвестиции помогут создать более высокотехнологичные спутники, а также ускорить программу точечных сверхзвуковых космических перелетов.

    При этом отмечается, что в случае нехватки средств, инвесторы из Саудовской Аравии будут готовы вложить еще 480 млн долларов, пишет «Свободная пресса».

    Инвестиции в размере миллиарда долларов коснутся компаний Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit. 

    Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов на развитие космического туризма

    Автор: Олеся Волкова
    #саудовскаяаравия #инвестиции #брэнсон #virgingroup #космическийтуризм
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