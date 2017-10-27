Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов на развитие космического туризма

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Эр-Рияд, 27 октября. Саудовская Аравия планирует инвестировать 1 млрд долларов во входящие в космический конгломерат Virgin Group (основателем которой является миллиардер Ричард Брэнсон) группу компаний.

По мнению Брэнсона, инвестиции помогут создать более высокотехнологичные спутники, а также ускорить программу точечных сверхзвуковых космических перелетов.

При этом отмечается, что в случае нехватки средств, инвесторы из Саудовской Аравии будут готовы вложить еще 480 млн долларов, пишет «Свободная пресса».

Инвестиции в размере миллиарда долларов коснутся компаний Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit.