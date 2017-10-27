Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов на развитие космического туризма
Весь мир
Уфологи нашли обломки инопланетного корабля на Марсе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уфологи нашли обломки инопланетного корабля на Марсе

    19:58  27 Октября 2017
    92

    Уфологи нашли обломки инопланетного корабля на Марсе

    Москва, 27 октября. Уфологи, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций, заявили о наличии на Марсе гигантского инопланетного корабля, который потерпел крушение на Красной планете.

    Такой вывод они сделали, изучив снимки с американского марсохода Mars Global Surveyor, который использовался NASA до 2006 года.

    Уфологи нашли обломки инопланетного корабля на Марсе

    Заметив «неопознанный объект» длиной до 2 км, уфологии сразу же объявили, что марсоход случайно снял корабль пришельцев. Однако некоторые скептики утверждают, что обнаруженный НЛО на самом деле является просто частью рельефа Марса, сообщает «Культура ВРН».

    Автор: Геннадий Плющев
    #марс #корабль #уфологи #нло #пришельцы #марсоход
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        17:22   27 Октября 2017
        738
        Каталония провозгласила независимость от Испании

        Каталония провозгласила независимость от Испании

        16:41   27 Октября 2017
        2354
        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        15:10   27 Октября 2017
        3030
        Россия расширила список продуктового эмбарго

        Россия расширила список продуктового эмбарго

        14:03   27 Октября 2017
        1112