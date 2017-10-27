Уфологи нашли обломки инопланетного корабля на Марсе

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Москва, 27 октября. Уфологи, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций, заявили о наличии на Марсе гигантского инопланетного корабля, который потерпел крушение на Красной планете.

Такой вывод они сделали, изучив снимки с американского марсохода Mars Global Surveyor, который использовался NASA до 2006 года.

Заметив «неопознанный объект» длиной до 2 км, уфологии сразу же объявили, что марсоход случайно снял корабль пришельцев. Однако некоторые скептики утверждают, что обнаруженный НЛО на самом деле является просто частью рельефа Марса, сообщает «Культура ВРН».