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Коалиция США зафиксировала использование химоружия на территориях ИГ в Сирии и Ираке
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    Коалиция США зафиксировала использование химоружия на территориях ИГ в Сирии и Ираке

    19:57  27 Октября 2017
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    Коалиция США зафиксировала использование химоружия на территориях ИГ в Сирии и Ираке
    Вашингтон, 27 октября. Коалиция во главе с США зафиксировала использование боевиками запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ химоружия в Сирии и Ираке, заявил официальный представитель антитеррористической коалиции Райан Диллон.

    Международная антитеррористическая коалиция во главе с США обнаружила «использование химического оружия ИГ1 как в Ираке, так и в Сирии», сказал спикер коалиции Райан Диллон, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось о ликвидации командира запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в Идлибе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #сирия #игил #ирак #химоружия
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