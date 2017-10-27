Коалиция США зафиксировала использование химоружия на территориях ИГ в Сирии и Ираке

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Вашингтон, 27 октября. Коалиция во главе с США зафиксировала использование боевиками запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ химоружия в Сирии и Ираке, заявил официальный представитель антитеррористической коалиции Райан Диллон.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США обнаружила «использование химического оружия ИГ1 как в Ираке, так и в Сирии», сказал спикер коалиции Райан Диллон, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось о ликвидации командира запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.