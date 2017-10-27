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Нам придется рожать в пробках: жители Ивантеевки борются за спасение за роддома
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    Нам придется рожать в пробках: жители Ивантеевки борются за спасение за роддома

    19:55  27 Октября 2017
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    Нам придется рожать в пробках: жители Ивантеевки борются за спасение за роддома

    Москва, 27 октября. Жители подмосковного города Ивантеевка вступили в борьбу за спасение роддома, который местные власти решили закрыть.

    «Город наш активно развивается, рождаемость растет, а нас хотят оставить без медицинской помощи в самый ответственный момент», — негодуют горожане в социальных сетях.

    Жители Ивантеевки составили петицию против закрытия роддома, они намерены дойти до высших органов власти, чтобы отстоять родильный дом.

    Горожане также отмечают, что в Ивантеевке часто бывают пробки, а также есть проблемы с транспортной доступностью. Чтобы доехать до роддома, который находится в соседнем городе Пушкино или до Щелковского перинатального медицинского центра, потребуется большое количество времени.

    «Не всегда можно успеть добраться в отдаленный роддом даже на скорой. Но нас просто ставят перед фактом: едем рожать туда! А то, что работники Щелковского ПМЦ написали письмо в Минздрав о том, что у них нет нужных медикаментов и нет нужных кадров, что народ просто бежит из учреждения, — никому это не интересно?!» — говорится в тексте петиции.

    Кроме того, жители Ивантеевки отмечают, что роды в машине скорой помощи могут нанести серьезный вред малышу. При этом городские «скорые» не приспособлены для безопасных родов, передает «Ридус».

    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #ивантеевка #роддом
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