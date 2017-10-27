Сирия: бросивший вызов ИГ «эмир» ан-Нусры подорвался в Идлибе

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Бейрут, 27 октября. Высокопоставленный лидер террористической группировки «Джебхат ан Нусра» Абу Тала аль-Ардни был ликвидирован с помощью самодельного взрывного устройства возле Маар Дибсах, на западе сирийской провинции Идлиб.

Гражданин Иордании и высокопоставленный «эмир» «Джебхат ан-Нусры», аль-Ардни был известен, как самый радикальный и бескомпромиссный лидер террористической организации. В «ан-Нусре» он не раз подвергался критике за предложение объявить войну «Исламскому государству»1.

Как сообщает агентство AMN, за убийством «эмира» могли стоять боевики «ан-Нусры», которые не разделяли взглядов аль-Ардни. Напомним, что террористические группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещены в России. На сегодняшний день они контролируют часть территорий Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.