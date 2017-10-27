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Новости Украины: Лондон давит на Киев, новая версия покушения на Мосийчука
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    Новости Украины: Лондон давит на Киев, новая версия покушения на Мосийчука

    21:43  27 Октября 2017
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    Новости Украины: Лондон давит на Киев, украинская компания пытается судиться с российскими властями

    Украина, 27 октября. Депутат Верховной рады Виктор Чумак назвал новую версию покушения на Игоря Мосийчука, украинская компания пытается судиться с Владимиром Путиным из-за катера, Лондон требует от Киева продать 10 миллионов гектаров земли за долги. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Покушение на Мосийчука как попытка подавить «Михомайдан»

    Украинский парламентарий Виктор Чумак сделал предположение, что Киев может воспользоваться покушением на его коллегу по депутатскому корпусу Игоря Мосийчука, чтобы разогнать бессрочную акцию протеста у здания Рады. По словам Чумака, власть боится украинцев, а потому предпримет все возможные меры, чтобы сдержать народный протест.

    «Я всего ожидаю. У каждой власти страх перед собраниями граждан, и эта — не исключение. И она, вместо того чтобы выпустить пар, пытается зажать протесты», — сказал Чумак.

    По его словам, если полиция попытается разогнать митингующих, то фактически это будет означать, что над Киевом установился тоталитарный режим.

    Новости Украины: Лондон давит на Киев, украинская компания пытается судиться с российскими властями

    Сам же Мосийчук до сих пор находится в больнице. На своей странице в Facebook он написал, что хирурги до сих пор не извлекли все осколки из его тела. Также он пожаловался на невыносимые боли.

    Лондон призывает Киев распродать сельскохозяйственные земли

    В Лондоне считают, что официальному Киеву нужно ускорить проведение реформ и распродать 10 миллионов гектаров земли. Дело в том, что бюджет Украины не в состоянии оплачивать долги по международным кредитам, и эта мера могла бы позволить Петру Порошенко изыскать дополнительные финансовые ресурсы.

    «Западным странам необходимо и далее осуществлять давление на украинскую власть с целью проведения судебной реформы и расследования случаев злоупотребления властью чиновников высшего звена», — говорится в докладе.

    При этом авторы документа отмечают, что эффективность текущей нынешней власти является крайне низкой.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #порошенко #мосийчук #михомайдан
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