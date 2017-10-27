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Набиуллина доложила Путину об ожиданиях ЦБ роста кредитования в России
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    Набиуллина доложила Путину об ожиданиях ЦБ роста кредитования в России

    20:00  27 Октября 2017
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    Набиуллина доложила Путину об ожиданиях ЦБ роста кредитования в России

    Москва, 27 октября. Руководство Центробанка рассчитывает, что кредитование в России перейдет к устойчивому росту, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с главой государства Владимиром Путиным. 

    Президент России Владимир Путин встретился с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Руководитель регулятора сообщила российскому лидеру о состоянии кредитования в стране. 

    «Банки накопили прибыль, а это есть источник капитала. Капитал как раз нужен банкам для того, чтобы развивать кредитование. И мы рассчитываем, и наши прогнозы показывают, что кредитование должно начать устойчиво расти», — сказала Набиуллина.

    По ее словам, прибыль банковской системы по итогам 2017 года может достичь показателя в 1 трлн рублей. Напомним, что 27 октября регулятор понизил ключевую ставку до 8,25 процентов годовых. Также в ЦБ не исключили дальнейшего понижения ставки.

    Набиуллина доложила Путину об ожиданиях ЦБ роста кредитования в России

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #набиуллина #цб
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