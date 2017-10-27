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Пентагон: РФ и США усиливают взаимодействие по предотвращению конфликтов в Сирии
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    Пентагон: РФ и США усиливают взаимодействие по предотвращению конфликтов в Сирии

    19:21  27 Октября 2017  /обновлено: 20:05  27 Октября 2017
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    Пентагон: РФ и США усиливают взаимодействие по предотвращению конфликтов в Сирии

    Вашингтон, 27 октября. Россия и международная коалиция во главе с США усиливают взаимодействие по предотвращению конфликтов в Сирии по мере сокращения боевых действий в САР. Об этом сообщил официальный представитель коалиции во главе с США полковник Райан Диллон.

    Он пояснил, что по мере того, как правительственные войска Сирии и «Сирийские демократические силы» приближаются друг к другу, освобождая новые районы от террористов, взаимодействие между США и РФ  по предотвращению конфликтов будут возрастать.

    Диллон также напомнил, что в настоящее время между военными США и РФ действуют два телефонных канала связи по наземным и воздушным операциям, которые используются «несколько раз в день». Кроме того, есть канал связи между командирами старшего уровня.

    «Были встречи с глазу на глаз не с участием высшего военного руководства, но с руководителями операций, в ходе которых прорабатывались меры по предотвращению конфликтов, чтобы США и РФ могли решать задачи и реализовывать цели, а наши цели это разгром ИГ1. Всего таких встреч было три», — цитирует Диллона РИА Новости.

    По его словам, такие встречи позволяют «избежать двусмысленности» при решение вопросов по предотвращению конфликтов в Сирии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #коалиция
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