Россельхознадзор объявил об инспекции турецких поставщиков томатов

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Москва, 27 октября. На следующей неделе Россельхознадзор может провести инспекцию новых турецких предприятий, которые будут осуществлять поставки томатов в Россию. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«В рамках поручения правительства РФ в части расширения списка предприятий - поставщиков томатов Россельхознадзор обратился к турецким коллегам с просьбой предоставить информацию о предприятиях, желающих поставлять свою продукцию на территорию России», — сказал Данкверт.

Он также добавил, что после того, как последует ответ от турецких коллег, эксперты Россельхознадзора в кратчайшие сроки будут направлены в Турцию для проверки условий производства томатов на предприятиях, которые планируют осуществлять их поставку в Россию. По словам Данкверта, инспекция может состояться на следующей неделе.

Напомним, в середине октября Россия и Турция пришли к принципиальной договоренности относительно поставок турецких томатов на российский рынок. Предполагается, что первые поставки томатов из Турции начнутся с 1 ноября 2017 года. 27 октября правительство России одобрило поставки томатов из Турции в РФ в рамках утвержденного Минсельхозом объема. По словам министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, поставки томатов из Турции в РФ будут осуществляться в межсезонье, а их объемы не должны превышать 60 тысяч тонн в год.