Клинцевич: Испания стопроцентно применит в Каталонии силу

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Парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании. В ответ в Мадриде заявили о готовности введения в действие статьи об отмене автономии Каталонии и введении в регионе прямого управления из центра. Как считает член Совета Федерации Франц Клинцевич, силовое решение каталонской проблемы Мадридом неизбежно, а «стабильность в Испании и Европе закончилась».

Ожидается, что испанский сенат уже сегодня одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день. Тему каталонского референдума и последующего объявления независимости Каталонии обсуждали в студии Первого канала в рамках программы «Время покажет». Как отметили собравшиеся в студии политики, журналисты и политологи, происходящее в Каталонии и ответ на это Мадрида — знак серьезного передела Европы.

«Евросоюз потихоньку разваливается», — отметил политолог Александр Клюкин.

Американский журналист Майкл Бом попытался объяснить, что право на самоопределение, о котором упоминали многие собравшиеся, действительно заложено в уставе ООН, но в очень узком смысле, и происходящее в Каталонии под эти положения не подпадает.

«То, что происходит в Каталонии, грозит всем нам», — отметил Бом.

Что касается позиции Москвы в этом вопросе, то, по мнению профессора РАНХиГС Татьяны Иларионовой, России в этом конфликте пока не стоит занимать чью-то сторону — нужно выждать.

«Мы должны спокойно на это реагировать», — отметила она.

Но как тут реагировать спокойно, глядя на кадры ликующих каталонцев, в том числе членов парламента, скандирующих: «Свобода! Свобода!»

«Просто мурашки бегут по спине, когда видишь эти кадры», — не смогла скрыть волнения ведущая Екатерина Стриженова.

Собравшиеся в студии вспомнили, что еще во времена гражданской войны в Испании 1936—1939 годов Барселона, да и вся Каталония была оплотом сопротивления путчистам, возглавляемым генералом Франсиско Франко.

«Это франкистский режим, и как в старые времена мы будем стоять против него», — привели ведущие претензии каталонцев к Мадриду, напомнив знаменитый лозунг ¡No pasaran! («Они не пройдут»).

Присутствовавший в студии программы «Время покажет» сенатор Франц Клинцевич заявил, что считает очень высокой вероятность того, что Мадрид попытается решить каталонскую проблему силой.

«Каталонцы не считают себя испанцами, они всегда позиционировали себя как автономия, и в преддверии объявления независимости сформировали собственные силовые структуры», — напомнил Клинцевич.

По мнению сенатора, столкновения, в том числе вооруженные неизбежны, особенно, если вспомнить, как полицейские, присланные из Мадрида, разгоняли участников референдума зха независимость Каталонии, не останавливаясь перед грубым применением силы.

«Сто процентов, что Испания будет предпринимать силовые действия, а при силовом сценарии вся Каталония объединится. Так что стабильность и в Испании, и во всей Европе закончилась», — отметил Клинцевич.

По мнению сенатора, изначально мину под европейскую стабильность подложила позиция Запада в вопросе Косово.

«Процесс пошел, когда беззаконно решалась ситуация по Косово. Европа сама запустила этот механизм, который не имеет ничего общего с ситуацией в Крыму, который был изначально русской территорией», — отметил он.

Клинцевич напомнил, в 2014 году в Крыму люди, фактически, убежали от смерти после переворота на Украине, и эта ситуация ничего общего ни с Косово, ни с Каталонией не имеет.

В то же время живущий в Мадриде писатель Борис Гутьеррес Симорра считает, что вопрос отделения Каталонии от Испании еще далеко не решен, а силовое разрешение конфликта, по крайней мере сейчас — маловероятно.

По словам писателя, как в Испании, так и в самой Каталонии есть огромное количество людей, выступающих против сепаратизма.

Отвечая по видеосвязи, писатель рассказал, что в воскресенье в Барселоне будет грандиозный митинг тех, кто против отделения, на котором ожидается более миллиона человек, которые с высокой долей вероятности сочтут решение каталонского парламента нелегитимным.