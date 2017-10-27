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Россия и США провели третью встречу по предотвращению конфликтов в Сирии 
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    Россия и США провели третью встречу по предотвращению конфликтов в Сирии 

    19:02  27 Октября 2017  /обновлено: 19:16  27 Октября 2017
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    Россия и США провели третью встречу по предотвращению конфликтов в Сирии 

    Москва, 27 октября. Военные из России и США в пятницу провели третью очную встречу по предотвращению возможных конфликтов в Сирии. Об этом рассказал представитель возглавляемой США коалиции, которая борется с терроризмом в Сирии и Ираке полковник Райан Диллон.

    По его словам, подобные встречи между Россией и США в последнее время проводятся все чаще.

    Россия и США провели третью встречу по предотвращению конфликтов в Сирии 

     «По мере того, как силы, поддерживающие режим, и наши партнеры из «Сирийских демократических сил» стали сближаться, не вызывает сомнений, что усилия по предотвращению конфликтов должны были возрастать», — отметил Диллон.

    Полковник напомнил, что на сегодняшний день военные Россия и США поддерживают контакт друг с другом с помощью двух каналов связи, согласовывая воздушные и наземные операции. Контакт также поддерживают высокопоставленные командиры, которые уже встречались друг с другом лично, передает РИА Новости.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #военные #встреча #конфликты
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