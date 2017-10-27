Россия и США провели третью встречу по предотвращению конфликтов в Сирии 

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Москва, 27 октября. Военные из России и США в пятницу провели третью очную встречу по предотвращению возможных конфликтов в Сирии. Об этом рассказал представитель возглавляемой США коалиции, которая борется с терроризмом в Сирии и Ираке полковник Райан Диллон.

По его словам, подобные встречи между Россией и США в последнее время проводятся все чаще.

«По мере того, как силы, поддерживающие режим, и наши партнеры из «Сирийских демократических сил» стали сближаться, не вызывает сомнений, что усилия по предотвращению конфликтов должны были возрастать», — отметил Диллон.

Полковник напомнил, что на сегодняшний день военные Россия и США поддерживают контакт друг с другом с помощью двух каналов связи, согласовывая воздушные и наземные операции. Контакт также поддерживают высокопоставленные командиры, которые уже встречались друг с другом лично, передает РИА Новости.