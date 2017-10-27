Аналитик предсказал закат эпохи нефтедоллара на фоне улучшения отношений России и Китая

В Избранное

Эру нефтедоллара может ожидать скорый закат на фоне улучшения отношений России и Китая. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Lies And Distractions Surrounding The Diminishing Petrodollar» («Ложь и слухи вокруг конца эпохи нефтедоллара»), опубликованную под псевдонимом Тайлер Дерден.

Существует несколько важных правил, которым вы должны следовать, если вы хотите присоединиться к числу популярных «мейнстримных» экономических консультантов и аналитиков:

1) Никогда не признавайте тот факт, что государственная фискальная статистика не является истинной картиной здоровья экономики.

2) Почти всегда фокусируйтесь на ложных позитивных прогнозах. Дайте массам бредовое чувство восстановления экономики и преодоления все трудностей, отчаянно указывая на несколько индикаторов, которые рисуют более-менее красивую картину будущего.

3) Никогда не говорите о падающем спросе. Избегайте упоминания об этом любой ценой. В крайнем случае, притворитесь, будто спрос не является фактором, заслуживающим внимания.

4) Называйте все статьи, где обсуждаются негативные стороны экономики «ложным нагнетанием паники». Кричите, что люди обожают раздувать из мухи слона ради внимания.

5) Избегайте дебатов о состоянии экономики, ведь вас могут загнать в угол.

6) Если экономика внезапно столкнется с какими-то трудностями, кричите, будто вы всех предупреждали, но никто не слушал.

7) Если у какого-то другого аналитика получилось что-либо предсказать/предугадать, скажите, что «всем и так было очевидно, что это случится».

Если вы будете следовать этим правилам, у вас есть хороший шанс стать следующим Полом Кругманом или одним из многих аналитиков Forbes, Bloomberg или Reuters. Вас ждет стабильная работа и прекрасная зарплата. Удачи!

Однако представим, что вы хотите изложить более глубокие и правдивые факты экономики, потому что экономика — это наша жизнь. Это структура, которая объединяет нашу цивилизацию, и если мы будем лгать о том, что на самом деле в ней происходит, человечество в конечном итоге ждет катастрофа. Что ж, тогда добро пожаловать в другое измерение. Добро пожаловать в мир альтернативной экономики.

Каждый аспект экономики США или глобальной экономики может быть представлен двумя очень разными способами в зависимости от того, как вы интерпретируете данные и передаете их общественности.

Давайте используем нефть и нефтедоллар в качестве примеров…

Во-первых, важно отметить, что журнал Foreign Policy просто-напросто отказывался признать тот факт, доллар потерял статус нефтедоллара — по крайней мере, до тех пор, пока Роберт Фиск из Independent не осмелился затронуть эту тему, предупредив, что уже заметен тренд снижения мировой значимости нефтедоллара, и это станет особенно очевидно к 2018 году. Альтернативное сообщество аналитиков ранее уже предупреждало о том, что мир постепенно отходит от нефтяного господства США.

Во-вторых, Совет по международным отношениям совершает типичную ошибку, когда речь касается потенциального окончания статуса доллара в качестве мировой резервной валюты; он утверждает, что доллар является мировой резервной валютой, потому что «США являются выдающейся мировой экономической державой». На самом деле верно обратное — США являются выдающейся экономической силой в мире исключительно потому, что доллар имеет статус валюты мирового резерва.

В-третьих, почти все угрозы, которые Foreign Policy отверг как «заговор» еще в 2009 году, сейчас сбываются. Как предупреждал Роберт Фиск, и как предупреждало альтернативное экономическое сообщество задолго до него, многочисленные сдвиги в мире нефти, а также геополитические отношения создали спиральную связь антидолларовых настроений. Возможно ли, что к 2018 году доллар потеряет статус нефтяной валюты? Однозначно. И вот почему…

Хотя США остаются крупнейшим потребителем нефти в мире, американское потребление нефтепродуктов значительно уменьшилось за последние несколько лет; падение спроса со стороны все более бедных потребителей США заставило производителей нефти искать покупателей в других местах. Всемирный экономический форум впервые отметил в 2015 году резкое падение спроса на нефть в США со времен кризиса 2008 года, но это заявление осталось практически незамеченным в средствах массовой информации. Всем известно, что каждый новый год должен сопровождаться экспоненциальным спросом. Но в США это совсем не так.

Между тем, Китай в последнее время превзошел США как крупнейший в мире импортер нефти, хотя Energy Information Administration (независимое агентство в составе федеральной статистической системы) до сих пор считает США крупнейшим в мире потребителем.

Аргумент многих аналитиков заключается здесь в том, что импорт нефти уменьшается, потому что сланцевое масло США «забирает» часть спроса внутри страны. Однако этот аргумент игнорирует общий процесс снижения спроса. Американцы покупают меньше нефтепродуктов после кризиса 2008 года, независимо от того, откуда они родом, а производители нефти стремятся диверсифицироваться на другие рынки и другие валюты.

В то же время геополитическая ситуация становится более нестабильной.

Европа наращивает свой аппетит относительно иранской нефти, причем сегодня около 40% экспорта нефти Ирана идет в ЕС. Администрация Трампа решила возобновить санкции против Ирана, и Европа оказалась поймана в ловушку: либо она бросает вызов санкциям и портит отношения с США, либо теряет значительный источник импорта нефти. На данный момент кажется, что ЕС поддерживает санкции, но на этот раз солидарность по этому вопросу не так сильна, как в 2012 году.

Иран является крупным поставщиком для Европы и Китая, а также обгоняет Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика нефти для Индии. Последний призыв Трампа по оказанию экономического давления на страну может ускорить отказ мира от доллара в качестве нефтяной валюты.

По этой причине Китай укрепил связи с Россией. Россия уже обгоняет Саудовскую Аравию как крупнейший экспортер нефти для Китая, а растущая двусторонняя торговля между Россией и Китаем еще сильнее уменьшает значение доллара как валюты мирового резерва. Это только начало сдвига. На прошлой неделе было отмечено, что в ближайшие два месяца Китай запустит петроюань, что еще больнее ударит по нефтедоллару. Саудовская Аравия, давний партнер Америки, также стала холоднее относиться к Вашингтону. Саудовская Аравия в ближайшей перспективе может рассматривать возможность торговли нефтью в валютах, отличных от доллара.

Многие считают, что «смерть» доллара – это положительное событие для всех, потому что оно приведет к «децентрализации» мировой экономики и установлению нового порядка «многополярного мира», но ситуация намного сложнее, чем кажется. В следующей статье я расскажу подробнее о том, как может произойти крах доллара, и какие последствия нас ждут.