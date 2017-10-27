Сирия: более 40 человек за сутки вернулись в свои дома

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Дамаск, 27 октября. Более 40 сирийцев вернулись за прошедшие сутки в свои дома в провинциях Риф Дамаск и Хомс, говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон в САР.

Российские офицеры доставили в населенный пункт Эр-Растан, который находится в зоне деэскалации «Хомс» гуманитарную помощь весом в 2,1 тонны. Медики оказали помощь 42 местным жителям, в том числе десятку детей.

«За сутки в места постоянного жительства возвратились 42 человека. В провинции Риф Дамаск – 27 человек и Хомс – 15», — отмечается в сообщении Центра.

Также Центр обеспечил безопасность гумконвою ООН, который привез жителям Яльда, Бабилу и Байт-Сахам в провинции Риф Дамаск 185 тонн грузов. Известно, что той же провинции восстановлено образовательное учреждение для начальных классов в населенном пункте Зебедани. В школе могут обучаться свыше пятисот учеников, они обеспечены школьным принадлежностями и всем необходимым.