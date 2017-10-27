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Власти Сирии полностью отвергают утверждения о химоружии из доклада ОЗХО
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    Власти Сирии полностью отвергают утверждения о химоружии из доклада ОЗХО

    19:04  27 Октября 2017  /обновлено: 19:04  27 Октября 2017
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    Власти Сирии полностью отвергают утверждения о химоружии из доклада ОЗХО

    Дамаск, 27 октября. Власти Сирии полностью отвергают утверждения, изложенные в докладе совместного механизма ООН и ОЗХО о применении химического оружия. Об этом сообщает информационное агентство САНА со ссылкой на МИД Сирии.

    «Сирия отрицает формально и по содержанию то, что было представлено вчера в докладе совместного механизма ООН и ОЗХО. Это реализация указаний американской администрации и западных стран для оказания значительного политического давления и агрессивных угроз суверенитету Сирии», — говорится в заявлении.

    Накануне совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совбезу ООН доклад по инцидентам с применением химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Авторы доклада утверждают, что правительственные силы Сирии якобы применили в Хан-Шейхуне нервно-паралитический газ зарин. 

    Кроме того, согласно докладу, боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) несут ответственность за применение газа иприт в атаке на Умм-Хоше, которая произошла 15 сентября 2016 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #оон #химическое оружие #озхо #доклад
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