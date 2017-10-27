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Каталонский политик: Мы не знаем, что сделает Мадрид, но мы готовы ко всему
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    Каталонский политик: Мы не знаем, что сделает Мадрид, но мы готовы ко всему

    19:01  27 Октября 2017
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    «Мы не знаем, что сделает Мадрид, мы готовы ко всему»: каталонский политик

    Барселона, 27 октября. Представитель партии «Каталонская солидарность за независимость» Хосе Энрик Фольк рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что в настоящий момент не знает, какой ответ может последовать от Мадрида на резолюцию парламента Каталонии.

    Парламент Каталонии 27 октября одобрил резолюцию о провозглашении республики независимой от Испании.

    «Мы не знаем, что сделает Мадрид, мы ожидаем всего и мы готовы ко всему. В любое время Каталония будет отвечать мирно с разумом и полной решимостью», — заявил Фольк.

    В это же время каталонцы намерены самостоятельно выстраивать политический курс страны, в том числе социальную и экономическую линии.

    «Мы не знаем, что сделает Мадрид, мы готовы ко всему»: каталонский политик

    «Следующий шаг – привести в исполнение закон, действующий в переходном периоде, за который также проголосовали сегодня – в нем представлены все следующие шаги», — отметил спикер ФАН.

    Фольк добавил, что ЕС – это союз стран, поэтому каждый член Евросоюза должен решать самостоятельно, признавать Каталонию независимой или нет.

    Напомним, что в Барселоне проходит демонстрация в поддержку отделения Каталонии от Испании.

    «Мы не знаем, что сделает Мадрид, мы готовы ко всему»: каталонский политик

    Автор: Анжелина Григорян
    #каталония #испания #референдум #независимость
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