Каталонский политик: Мы не знаем, что сделает Мадрид, но мы готовы ко всему

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Барселона, 27 октября. Представитель партии «Каталонская солидарность за независимость» Хосе Энрик Фольк рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что в настоящий момент не знает, какой ответ может последовать от Мадрида на резолюцию парламента Каталонии.

Парламент Каталонии 27 октября одобрил резолюцию о провозглашении республики независимой от Испании.

«Мы не знаем, что сделает Мадрид, мы ожидаем всего и мы готовы ко всему. В любое время Каталония будет отвечать мирно с разумом и полной решимостью», — заявил Фольк.

В это же время каталонцы намерены самостоятельно выстраивать политический курс страны, в том числе социальную и экономическую линии.

«Следующий шаг – привести в исполнение закон, действующий в переходном периоде, за который также проголосовали сегодня – в нем представлены все следующие шаги», — отметил спикер ФАН.

Фольк добавил, что ЕС – это союз стран, поэтому каждый член Евросоюза должен решать самостоятельно, признавать Каталонию независимой или нет.

Напомним, что в Барселоне проходит демонстрация в поддержку отделения Каталонии от Испании.