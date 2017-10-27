Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов на развитие космического туризма
Новости Сирии
Сирия сегодня: в Даръа ликвидирован командир ССА, джихад-мобили против ИГИЛ, Небензя ответил Тиллерсону
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: в Даръа ликвидирован командир ССА, джихад-мобили против ИГИЛ, Небензя ответил Тиллерсону

    19:46  27 Октября 2017
    241

    Сирия сегодня: в Даръа ликвидирован командир ССА, джихад-мобили против ИГИЛ, Небензя ответил Тиллерсону

    Сирия, 27 октября. В северной части провинции Даръа был нейтрализован один из высокопоставленных командиров Сирийской свободной армии; союзные силы захватили у ИГИЛ1 модифицированный джихад-мобиль; постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил на слова госсека США Рекса Тиллерсона о будущем Сирии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    ССА потеряла одного из командиров

    Высокопоставленный командир Сирийской свободной армии (ССА) был ликвидирован в северной части провинции Даръа после того, как его автомобиль подорвался на заложенной у трассы бомбе, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Хасан Аль-Хаушан и несколько его бойцов передвигались по трассе «Замрин — Умм Аль-Ушай», расположенной в северной части провинции Даръа. По меньшей мере, пять боевиков ССА были убиты, еще четверо получили ранения в результате взрыва.

    Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение, но медиа-крыло боевиков считает, что это была операция САА.

    ССА потеряла одного из командиров

    Джихад-мобили ИГИЛ используют против террористов

    Поскольку территория «самопровозглашенного халифата» продолжает сокращаться, Сирийская арабская армия (САА) нацелилась на цеха террористов по производству джихад-мобилей, чтобы остановить атаки смертников «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Новые фотографии, выпущенные бригадами «Лива Аль-Кудс» (палестинские военизированные формирования), показывают тяжелобронированную машину, которая недавно была захвачена у экстремистов ИГИЛ на восточной стороне реки Евфрат в Дейр эз-Зоре.

    После захвата начиненного взрывчаткой транспортного средства, предназначенного атак террористов-смертников, бойцы «Лива Аль-Кудс» решили интегрировать его вместе со своими собственными техническими средствами и использовать в предстоящих операциях против ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

    Во время недавних битв в Мосуле, Ракке, Талль-Афаре и Дейр эз-Зоре этот особый тип транспортного средства — простой гражданский автомобиль, модифицированный бронированными пластинами, — стал самым стандартизированным типом автомобильной бомбы террористов.

    Джихад-мобили ИГИЛ используют против террористов

    Небензя ответил на комментарии США о будущем Асада

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предостерег США от комментариев относительно будущего президента Сирии Башара Асада и его семьи.

    «Я думаю, что мы не должны делать прогнозы на будущее любого человека. Время покажет, есть ли у кого-то будущее или нет», — сказал Небензя после заседания Совета Безопасности ООН по Сирии.

    Комментарий был сделан в ответ на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявившего, что Вашингтон «хочет целую и единую Сирию без роли Башара Асада в правительстве».

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что официальный Дамаск проведет переговоры с лидерами 11 вооруженных группировок так называемой «умеренной» сирийской оппозиции в воскресенье, 29 октября.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #дамаск #хама #хмеймим #вкс рф #асад #пальмира #дейр эз-зор #ракка #латакия #даръа #хомс #тиллерсон #небензя
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        17:22   27 Октября 2017
        738
        Каталония провозгласила независимость от Испании

        Каталония провозгласила независимость от Испании

        16:41   27 Октября 2017
        2354
        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        15:10   27 Октября 2017
        3030
        Россия расширила список продуктового эмбарго

        Россия расширила список продуктового эмбарго

        14:03   27 Октября 2017
        1112