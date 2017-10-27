Сирия сегодня: в Даръа ликвидирован командир ССА, джихад-мобили против ИГИЛ, Небензя ответил Тиллерсону

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Сирия, 27 октября. В северной части провинции Даръа был нейтрализован один из высокопоставленных командиров Сирийской свободной армии; союзные силы захватили у ИГИЛ1 модифицированный джихад-мобиль; постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил на слова госсека США Рекса Тиллерсона о будущем Сирии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ССА потеряла одного из командиров

Высокопоставленный командир Сирийской свободной армии (ССА) был ликвидирован в северной части провинции Даръа после того, как его автомобиль подорвался на заложенной у трассы бомбе, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Хасан Аль-Хаушан и несколько его бойцов передвигались по трассе «Замрин — Умм Аль-Ушай», расположенной в северной части провинции Даръа. По меньшей мере, пять боевиков ССА были убиты, еще четверо получили ранения в результате взрыва.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение, но медиа-крыло боевиков считает, что это была операция САА.

Джихад-мобили ИГИЛ используют против террористов

Поскольку территория «самопровозглашенного халифата» продолжает сокращаться, Сирийская арабская армия (САА) нацелилась на цеха террористов по производству джихад-мобилей, чтобы остановить атаки смертников «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Новые фотографии, выпущенные бригадами «Лива Аль-Кудс» (палестинские военизированные формирования), показывают тяжелобронированную машину, которая недавно была захвачена у экстремистов ИГИЛ на восточной стороне реки Евфрат в Дейр эз-Зоре.

После захвата начиненного взрывчаткой транспортного средства, предназначенного атак террористов-смертников, бойцы «Лива Аль-Кудс» решили интегрировать его вместе со своими собственными техническими средствами и использовать в предстоящих операциях против ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

Во время недавних битв в Мосуле, Ракке, Талль-Афаре и Дейр эз-Зоре этот особый тип транспортного средства — простой гражданский автомобиль, модифицированный бронированными пластинами, — стал самым стандартизированным типом автомобильной бомбы террористов.

Небензя ответил на комментарии США о будущем Асада

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предостерег США от комментариев относительно будущего президента Сирии Башара Асада и его семьи.

«Я думаю, что мы не должны делать прогнозы на будущее любого человека. Время покажет, есть ли у кого-то будущее или нет», — сказал Небензя после заседания Совета Безопасности ООН по Сирии.

Комментарий был сделан в ответ на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявившего, что Вашингтон «хочет целую и единую Сирию без роли Башара Асада в правительстве».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что официальный Дамаск проведет переговоры с лидерами 11 вооруженных группировок так называемой «умеренной» сирийской оппозиции в воскресенье, 29 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.