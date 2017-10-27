Эксперт рассказал, что ждет россиян после расширения продэмбарго

В Избранное

Москва, 27 октября. Расширение продовольственного эмбарго в России никак не скажется на россиянах. В этом уверен гендиректор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев, комментируя запрет на ввоз живых свиней из ЕС, США и Канады.

«Это не окажет никакого влияния на российский рынок свинины, потому что, на самом деле, никакого импорта живых свиней не осуществляется уже более шести лет», — отметил он.

Относительно ограничений, введенных на поставку шпика и субпродуктов, переживать также не стоит, утверждает Ковалев. За последние пять лет импорт этих продуктов сократился более чем в пять раз. С одной стороны, это связано действием ряда запретов, с другой стороны — ростом отечественного фермерского хозяйства, сообщает Телеканал 360.

Напомним, что ранее российские власти расширили продэмбарго, запретив ввоз в страну живых свиней и субпродуктов из ЕС, США и Канады.