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Политика
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Россия
Эксперт рассказал, что ждет россиян после расширения продэмбарго
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    Эксперт рассказал, что ждет россиян после расширения продэмбарго

    18:43  27 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, что ждет россиян после расширения продэмбарго

    Москва, 27 октября. Расширение продовольственного эмбарго в России никак не скажется на россиянах. В этом уверен гендиректор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев, комментируя запрет на ввоз живых свиней из ЕС, США и Канады.

    «Это не окажет никакого влияния на российский рынок свинины, потому что, на самом деле, никакого импорта живых свиней не осуществляется уже более шести лет», — отметил он.

    Эксперт рассказал, что ждет россиян после расширения продэмбарго

    Относительно ограничений, введенных на поставку шпика и субпродуктов, переживать также не стоит, утверждает Ковалев. За последние пять лет импорт этих продуктов сократился более чем в пять раз. С одной стороны, это связано действием ряда запретов, с другой стороны — ростом отечественного фермерского хозяйства, сообщает Телеканал 360.

    Напомним, что ранее российские власти расширили продэмбарго, запретив ввоз в страну живых свиней и субпродуктов из ЕС, США и Канады.

    Автор: Геннадий Плющев
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