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Политика
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Политика
«Мадрид не интересует мнение Пучдемона»: политолог усомнился, что Каталония получит независимость
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    «Мадрид не интересует мнение Пучдемона»: политолог усомнился, что Каталония получит независимость

    18:48  27 Октября 2017
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    «Мадрид не интересует мнение Пучдемона»: политолог усомнился, что Каталония получит независимость

    Москва, 27 октября. Мадрид не интересует мнение женералитета Каталонии и главы регионального правительства Карлеса Пучдемона, независимого государства не будет, считает эксперт Алексей Мартынов. 

    Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что у Каталонии нет будущего в качестве независимого государства, поскольку этому активно противятся власти Испании. Отметим, что 27 октября каталонский парламент большинством голосов поддержал резолюцию о независимости региона. 

    «В Мадриде никого не интересует мнение женералитата и Пучдемона, которого уже отстранили от власти, задействовав 155 статью испанской Конституции в предыдущей серии этого бесконечного сериала», — сказал спикер RT

    Мартынов подчеркнул, что  «никаких существенных изменений — как суверенитет, построение независимого государства — не будет». По мнению эксперта, происходящее является «торговлей за преференции». Глава института полагает, что можно было каким-то образом повлиять на ситуацию в день голосования, когда Мадрид применил силу. 

    «Мадрид не интересует мнение Пучдемона»: политолог усомнился, что Каталония получит независимость

    Автор: Ирина Селезнева
    #каталония #испания #мадрид #пучдемон #независимость
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