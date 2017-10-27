«Мадрид не интересует мнение Пучдемона»: политолог усомнился, что Каталония получит независимость

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Москва, 27 октября. Мадрид не интересует мнение женералитета Каталонии и главы регионального правительства Карлеса Пучдемона, независимого государства не будет, считает эксперт Алексей Мартынов.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что у Каталонии нет будущего в качестве независимого государства, поскольку этому активно противятся власти Испании. Отметим, что 27 октября каталонский парламент большинством голосов поддержал резолюцию о независимости региона.

«В Мадриде никого не интересует мнение женералитата и Пучдемона, которого уже отстранили от власти, задействовав 155 статью испанской Конституции в предыдущей серии этого бесконечного сериала», — сказал спикер RT.

Мартынов подчеркнул, что «никаких существенных изменений — как суверенитет, построение независимого государства — не будет». По мнению эксперта, происходящее является «торговлей за преференции». Глава института полагает, что можно было каким-то образом повлиять на ситуацию в день голосования, когда Мадрид применил силу.