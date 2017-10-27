Стали известны призовые участников ЧМ-2018 в России

В Избранное



Санкт-Петербург, 27 октября. Стали известны суммы, которые получат страны-участницы чемпионата мира 2018 года, который состоится в России.

По сравнению с предыдущим мировым форумом в Бразилиии в 2014 году, общая сумма вознаграждений выросла на 12% и составит 400 миллионов долларов. Победитель получит 38 миллионов, а каждому участнику будут гарантированы по восемь миллионов долларов. Финалист получит 28 миллионов, бронзовый призер - 24, а участник матча за 3-е место - 22 миллиона долларов.

Участникам четвертьфиналов полагается по 16 миллионов, а вышедшие из группы команды получат по 12 миллионов.

Напомним, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.