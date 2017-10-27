Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Дамаск обвинил США в давлении на Сирию с помощью доклада ОЗХО
Спорт
Стали известны призовые участников ЧМ-2018 в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стали известны призовые участников ЧМ-2018 в России

    18:39  27 Октября 2017
    33

    Стали известны призовые участников ЧМ-2018 в России
    Санкт-Петербург, 27 октября. Стали известны суммы, которые получат страны-участницы чемпионата мира 2018 года, который состоится в России.

    По сравнению с предыдущим мировым форумом в Бразилиии в 2014 году, общая сумма вознаграждений выросла на 12% и составит 400 миллионов долларов. Победитель получит 38 миллионов, а каждому участнику будут гарантированы по восемь миллионов долларов. Финалист получит 28 миллионов, бронзовый призер - 24, а участник матча за 3-е место - 22 миллиона долларов.

    Участникам четвертьфиналов полагается по 16 миллионов, а вышедшие из группы команды получат по 12 миллионов.
    Напомним, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #россия #чм-2018 #чемпионат
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        17:22   27 Октября 2017
        426
        Каталония провозгласила независимость от Испании

        Каталония провозгласила независимость от Испании

        16:41   27 Октября 2017
        1667
        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        15:10   27 Октября 2017
        2757
        Россия расширила список продуктового эмбарго

        Россия расширила список продуктового эмбарго

        14:03   27 Октября 2017
        1046