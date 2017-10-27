В Москве назвали цель инсинуаций западных СМИ об осаде в Восточной Гуте

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Москва, 27 октября. Россия призывает западные СМИ прекратить пропагандистскую кампанию о якобы катастрофической гуманитарной ситуации в сирийской Восточной Гуте. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД РФ отметили, что западные СМИ преподносят ситуацию в Восточной Гуте как «гуманитарную катастрофу», что не соответствует действительности. Кроме того, западные СМИ пытаются раздуть истерию в социальных сетях относительно якобы катастрофической ситуации в Восточной Гуте.

В частности, 24 октября британский телеканала «4 News» выпустил репортаж с заголовком «3,5 миллиона человек в Сирии живут на осажденной территории» на тему «катастрофической гуманитарной ситуации в Восточной Гуте».

В ведомстве отметили, что конечная цель подобных инсинуаций западных СМИ - вынудить Вооруженные силы Сирии приостановить подавление очагов вооруженного сопротивления со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в районе Восточной Гуты и открыть туда свободный доступ внешним силам.

«Эта задача становится особенно актуальной на фоне теряемой террористами способности продолжать сопротивление», — говорится в сообщении.

МИД РФ призвал западные СМИ прекратить дезинформационную кампанию, которая направлена против законных властей и народа Сирии, а также отказаться от двойных стандартов при освещении ситуации в САР.

Накануне Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что мирные жители Восточной Гуты обвинили боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в присвоении гуманитарной помощи и ее продаже мирному населению по завышенным ценам.

1 Организация запрещена на территории РФ.