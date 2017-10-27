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В Москве назвали цель инсинуаций западных СМИ об осаде в Восточной Гуте
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    В Москве назвали цель инсинуаций западных СМИ об осаде в Восточной Гуте

    18:47  27 Октября 2017
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    В Москве назвали цель инсинуаций западных СМИ об осаде в Восточной Гуте

    Москва, 27 октября. Россия призывает западные СМИ прекратить пропагандистскую кампанию о якобы катастрофической гуманитарной ситуации в сирийской Восточной Гуте. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

    В МИД РФ отметили, что западные СМИ преподносят ситуацию в Восточной Гуте как «гуманитарную катастрофу», что не соответствует действительности. Кроме того, западные СМИ пытаются раздуть истерию в социальных сетях относительно якобы катастрофической ситуации в Восточной Гуте.

    В частности, 24 октября британский  телеканала «4 News» выпустил репортаж с заголовком «3,5 миллиона человек в Сирии живут на осажденной территории» на тему «катастрофической гуманитарной ситуации в Восточной Гуте».

    В ведомстве отметили, что конечная цель подобных инсинуаций западных СМИ - вынудить Вооруженные силы Сирии приостановить подавление очагов вооруженного сопротивления со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в районе Восточной Гуты и открыть туда свободный доступ внешним силам.

    «Эта задача становится особенно актуальной на фоне теряемой террористами способности продолжать сопротивление», — говорится в сообщении.

    МИД РФ призвал западные СМИ прекратить дезинформационную кампанию, которая направлена против законных властей и народа Сирии, а также отказаться от двойных стандартов при освещении ситуации в САР.

    Накануне Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что мирные жители Восточной Гуты обвинили боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в присвоении гуманитарной помощи и ее продаже мирному населению по завышенным ценам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #мид рф #сми #восточная гута
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