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Политика
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Богданов и посол Иордании обсудили ситуацию в Сирии — МИД РФ
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    Богданов и посол Иордании обсудили ситуацию в Сирии — МИД РФ

    18:34  27 Октября 2017
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    Богданов и посол Иордании обсудили ситуацию в Сирии — МИД РФ

    Москва, 27 октября. Новый посол Иордании в Москве Амджада Оде Адайле встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и вручил ему копии своих верительных грамот, говорится в сообщении на сайте дипведомства. Стороны обсудили ближневосточную проблематику, в том числе ситуацию в Сирии.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов обсудил с посолом Иордании в России Амджада Оде Адайле широкий спектр вопросов. Стороны подтвердили настрой Москвы и Аммана на дальнейшее развитие отношений в различных сферах.

    В сообщении МИД РФ говорится, что Богданов и Адайле рассмотрели ближневосточную проблематику с упором на ситуацию в Сирии. В том числе обсуждались усилия по нормализации обстановки «на земле» в рамках переговоров на площадке Астаны и резолюции Совбеза ООН. Напомним, что седьмой раунд межсирийских переговоров пройдет в Казахстане 30-31 октября. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #москва #мид рф #богданов #иордания #амман
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