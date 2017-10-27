Богданов и посол Иордании обсудили ситуацию в Сирии — МИД РФ

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Москва, 27 октября. Новый посол Иордании в Москве Амджада Оде Адайле встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и вручил ему копии своих верительных грамот, говорится в сообщении на сайте дипведомства. Стороны обсудили ближневосточную проблематику, в том числе ситуацию в Сирии.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов обсудил с посолом Иордании в России Амджада Оде Адайле широкий спектр вопросов. Стороны подтвердили настрой Москвы и Аммана на дальнейшее развитие отношений в различных сферах.

В сообщении МИД РФ говорится, что Богданов и Адайле рассмотрели ближневосточную проблематику с упором на ситуацию в Сирии. В том числе обсуждались усилия по нормализации обстановки «на земле» в рамках переговоров на площадке Астаны и резолюции Совбеза ООН. Напомним, что седьмой раунд межсирийских переговоров пройдет в Казахстане 30-31 октября.