Сирия под присмотром российских беспилотников: о деятельности «бесменных часовых»

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские разведывательные беспилотники круглосуточно контролируют обстановку на территории Сирии.

«Сирийский опыт показывает, что в современных войнах и вооруженных конфликтах возрастает роль робототехнических комплексов. Силами беспилотников обеспечивается круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории Сирии».

По словам главы российского военного ведомства, с начала российской военной операции в Сирии интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов выросла более чем в 2,5 раза. Так, если в 2015 году БПЛА ежемесячно совершали около четырехсот вылетов, то сегодня каждый месяц совершается свыше тысячи пусков.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказал об эффективности, которую продемонстрировали российские беспилотные летательные аппараты в Сирии.

Наш собеседник напомнил, что, к великому сожалению, 90-ые годы негативно повлияли на оборонно-промышленный комплекс и вообще на наши Вооруженные силы:

«Если говорить о сфере робототехники, мы вообще в этот период не развивали это чрезвычайно важное направление, которое долгое время оставалось невостребованным. Это тот период, когда все армии мира, особенно ведущих государств, активно стали брать на вооружение беспилотники. Однако, благодаря тем вложениям в развитие оборонно-промышленного комплекса и современных военно-технических средств, которые делало правительство, и президент как верховный главнокомандующий способствовал этому, на сегодняшний день этот пробел удалось успешно ликвидировать. Так совпало, что к началу сирийской кампании мы стали наращивать возможности именно боевого применения беспилотников».

По словам эксперта, на международной выставке «Армия-2017» концерн «Калашников» представил свои достижения в области беспилотников:

«Более того, он представил и соответствующие средства, которые противодействуют беспилотным летательным аппаратам. То есть на сегодняшний день мы развиваем все направление, и судя по всему, довольно успешно. Главное, что мы опробовали их в боевых условиях. Соединенные Штаты также пытаются активно использовать беспилотные летальные аппараты для объективного контроля, для выверения разведывательных целей и так далее, но именно мы получили качественный скачок во время боевых действий в Сирии, и цифры, которые приводит министр обороны, как раз очень ярко характеризуют успех развития робототехники именно в плане беспилотников».

Эксперт отметил, что в России прекрасно развивается робототехника и «на земле»:

«Мы знаем, что саперы получили чрезвычайно нужные и эффективные средства дистанционного разминирования, есть у нас и выносные дистанционные огневые точки. Так что на сегодняшний день Россия чрезвычайно активно развивает это направление. И, на мой взгляд, мы находимся на уровне мировых стандартов».

Эксперт объяснил, что именно обеспечивает использование беспилотных летательных аппаратов в Сирии:

«Прежде всего, это разведка. Россия неоднократно говорила о том, что берет разведывательные данные из разных источников. Один из источников — это беспилотные летательные аппараты. Следующий момент — это контроль нанесения авиаударов. Россия контролирует этот процесс из нескольких источников для того, чтобы убедиться, что авиаудар был нанесен в соответствии с запросом и, конечно же, никто не пострадал, и не было ошибки. Беспилотники как бессменные часовые контролируют и многие квадраты, контроль за которыми, порой, тяжело обеспечить другими средствами. Они находятся в режиме постоянного пилотирования для того, чтобы обеспечить все задачи».

Эксперт обратил внимание на то, что военные действия в Сирии разнообразны:

«Боевики используют все формы и методы мобильного перемещения и в городе, и на открытой местности, и, конечно же, лучше чем беспилотники решить задачу контроля и выявления подобного рода перемещений боевиков вряд ли кто-то сможет. Во всяком случае, здесь они надежные помощники нашей разведки».

Использование беспилотников также, что немаловажно, позволило снизить боевые потери среди российских военнослужащих: