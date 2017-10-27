ОЗХО проигнорировала позицию российских специалистов по химоружию в Сирии — МИД РФ

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Москва, 27 октября. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе по химоружию в Сирии никак не учитывала оценку российских специалистов. Об этом в пятницу заявило министерство иностранных дел РФ.

«Уже при первом ознакомлении с документом бросается в глаза, что мнения и оценки российских специалистов, передававшиеся в механизм по его же просьбе, оказались полностью проигнорированными. Отсутствуют и ответы на поставленные нами вопросы», — говорится в сообщении.

При этом МИД обращает внимание на то, что мнению независимых исследовательских центров и экспертов, которые делали прямо противоположные выводы, в докладе место нашлось, несмотря на то, что оно не подтверждено никакой аргументацией. Напомним, что ОЗХО занимается расследованием информации о применении химического оружия в Сирии.