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Политика
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Политика
ОЗХО проигнорировала позицию российских специалистов по химоружию в Сирии — МИД РФ
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    ОЗХО проигнорировала позицию российских специалистов по химоружию в Сирии — МИД РФ

    18:21  27 Октября 2017  /обновлено: 18:30  27 Октября 2017
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    ОЗХО проигнорировала позицию российских специалистов по химоружию в Сирии — МИД РФ

    Москва, 27 октября. Организация по запрещению химического оружия  (ОЗХО) в своем докладе по химоружию в Сирии никак не учитывала оценку российских специалистов. Об этом в пятницу заявило министерство иностранных дел РФ.

    «Уже при первом ознакомлении с документом бросается в глаза, что мнения и оценки российских специалистов, передававшиеся в механизм по его же просьбе, оказались полностью проигнорированными. Отсутствуют и ответы на поставленные нами вопросы», — говорится в сообщении.

    ОЗХО проигнорировала позицию российских специалистов по химоружию в Сирии — МИД РФ

    При этом МИД обращает внимание на то, что мнению независимых исследовательских центров и экспертов, которые делали прямо противоположные выводы, в докладе место нашлось, несмотря на то, что оно не подтверждено никакой аргументацией. Напомним, что ОЗХО занимается расследованием информации о применении химического оружия в Сирии.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #химоружие #озхо #доклад #специалисты #оценка
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