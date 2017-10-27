Присяга правоохранителей охладит пыл Мадрида: эксперт рассказал о шансах Каталонии на независимость

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Парламент Каталонии заявил о независимости автономного сообщества. Это решение было принято путем тайного голосования, в котором принимали участие только те депутаты, которые одобряли идею сецессии, то есть выхода из состава Испании. Противники независимости предварительно покинули задние парламента. Как считает политический аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, если правоохранительные органы Каталонии присягнут республике и продемонстрируют готовность вмешаться, это охладит пыл политиков в Мадриде.

Резолюция о независимости взывает к «строительству Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства».

Глава Каталонии Карлес Пучдемон выступил перед региональным парламентом и сказал, что они будут строить иную, независимую от Мадрида Каталонию, но при этом автономное сообщество останется частью Европы. Депутаты после выступления Пучдемона скандировали «Свобода!»

В ответ на действия парламента сенат Испании сразу ввел прямое управление в регионе, то есть применил 155-ю статью конституции государства. В главном нормативно-правовом акте страны сказано, что Испания является единым государством, и регионы не имеют права на выход из него.

Брутер высказал предположение, что Мадрид однозначно отменит автономию Каталонии.

«Что касается танков в Барселоне, пока что у Мариано Рахоя нет разрешения на их использование. Он попытается отключить всю финансовую и информационную инфраструктуру Каталонии. Вопрос в том, насколько каталонцы к этому готовы, и готовы ли они защищать свою независимость. Это и есть главный вопрос», — рассуждает политолог.

Брутер отметил, что у граждан Каталонии недостаточно опыта и подготовки.

«Если рассматривать события 1990-х годов, 1991 год в Советском Союзе, а потом события в Югославии, то все сепаратисты хорошо тренировались иностранными специалистами. Их буквально водили за ручку. Неслучайно власть Советского Союза сразу ставили перед фактом: либо ты применяешь силу — а Горбачев делать этого не хотел — либо ты признаешь ситуацию де-факто. Что касается Каталонии, то каталонцы могут рассчитывать только на себя», — объясняет политический аналитик.

По словам Владимира Брутера, Каталония не сможет заручиться поддержкой, даже Россия в этой ситуации скорее встанет на сторону Испании. Об остальных странах речи не идет вообще — они займут официальную позицию Мадрида.

«Если правоохранительные органы Каталонии немедленно будут переведены на сторону республики и немедленно присягнут ей и продемонстрируют, что они в случае попытки Мадрида решить ситуацию силовым образом окажут испанским войскам вооруженное сопротивление, то это очень сильно охладит пыл политиков в Мадриде. Вопрос в том, как Каталония будет выживать в системе экономической блокады. Первые несколько месяцев будут очень тяжелыми», — заключил Брутер.

Ранее председатель правительства Испании Мариано Рахой отстранил от власти главу Каталонии Карлеса Пучдемона. Брутер говорит, что теперь Каталония является независимым государством, а потому Пучдемон остается пока действующим игроком на политическом поле.

«Он продержится во главе ровно столько, сколько сможет исполнять возложенные на него обязанности. Если Мадрид сможет ликвидировать автономию Каталонии, то естественно, в политическом смысле от Пучдемона ничего не останется. Если Мадрид не сможет этого сделать, то Пучдемон войдет в историю как первый руководитель независимой Каталонии. Я думаю, что Пучдемона никто не позволит посадить в тюрьму, но факт, что его политическое будущее закончится, несомненен. Ситуация вошла в тот режим, когда вариантов правового ее разрешения не существует», — пояснил Владимир Брутер.

Все будет зависеть исключительно от баланса сил. Если каталонцы смирятся с мыслью, что им на какое-то время придется отказаться от привычного комфорта и отстаивать вместо этого свой выбор, то у них есть шанс обрести независимость.

Также Брутер исключил повторения в Испании кризиса, который бы мог протекать по донбасскому сценарию.