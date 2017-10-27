РФ предоставит анализ доклада совместного механизма ОЗХО-ООН на следующей неделе

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Москва, 27 октября. Россия предоставит свой анализ доклада совместного механизма ОЗХО-ООН на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Более обстоятельный анализ мы представим после всестороннего изучения доклада на следующей неделе», — отметили в МИД.

Кроме того, на рассмотрение членам Совета Безопасности ООН будет передана схема «дальнейших шагов в связи с истечением 16 ноября сего года нынешнего мандата Совместного механизма ОЗХО-ООН».

Напомним, как сообщалось ранее, ОЗХО в своем докладе по химическому оружию в Сирийской республике никак не учитывала оценку российских специалистов.

Ранее Россия воспользовалась своим правом вето и заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, что вызвало «разочарование» со стороны западных партнеров.