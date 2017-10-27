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Политика
Дамаск обвинил США в давлении на Сирию с помощью доклада ОЗХО
Политика
РФ предоставит анализ доклада совместного механизма ОЗХО-ООН на следующей неделе
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    РФ предоставит анализ доклада совместного механизма ОЗХО-ООН на следующей неделе

    18:21  27 Октября 2017  /обновлено: 18:31  27 Октября 2017
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    РФ предоставит анализ доклада совместного механизма ОЗХО-ООН на следующей неделе

    Москва, 27 октября. Россия предоставит свой анализ доклада совместного механизма ОЗХО-ООН на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    «Более обстоятельный анализ мы представим после всестороннего изучения доклада на следующей неделе», — отметили в МИД.

    Кроме того, на рассмотрение членам Совета Безопасности ООН будет передана схема «дальнейших шагов в связи с истечением 16 ноября сего года нынешнего мандата Совместного механизма ОЗХО-ООН». 

    Напомним, как сообщалось ранее, ОЗХО в своем докладе по химическому оружию в Сирийской республике никак не учитывала оценку российских специалистов

    Ранее Россия воспользовалась своим правом вето и заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, что вызвало «разочарование» со стороны западных партнеров.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #оон #мид рф #озхо
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