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Россия
Путин поручил регламентировать работу агрегаторов такси
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    Путин поручил регламентировать работу агрегаторов такси

    22:00  27 Октября 2017
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    Путин поручил регламентировать работу агрегаторов такси

    Москва, 27 октября. Российские власти должны будут выработать требования к агрегаторам и операторам такси. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина в пятницу было опубликовано на официальном сайте Кремля.

    Сообщается, что в случае нарушений требований доступ к сайту агрегатора будет ограничен. Распоряжение о выработке требований к агрегаторам такси содержится в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 22 сентября.

    Путин поручил регламентировать работу агрегаторов такси

    «Представить предложения по разработке требований к деятельности агрегаторов и операторов, осуществляющих прием и передачу заявок на перевозку пассажиров легковыми такси или автобусами», — говорится в документе.

    Ранее власти Москвы призвали местных жителей сообщать о любых скачках цен на такси в контакт-центр «Московский транспорт». В сообщении необходимо указать начальный и конечный пункт маршрута, время поездки и оператора такси.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #такси #требования #распоряжение
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