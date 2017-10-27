Путин поручил регламентировать работу агрегаторов такси

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Москва, 27 октября. Российские власти должны будут выработать требования к агрегаторам и операторам такси. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина в пятницу было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что в случае нарушений требований доступ к сайту агрегатора будет ограничен. Распоряжение о выработке требований к агрегаторам такси содержится в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 22 сентября.

«Представить предложения по разработке требований к деятельности агрегаторов и операторов, осуществляющих прием и передачу заявок на перевозку пассажиров легковыми такси или автобусами», — говорится в документе.

Ранее власти Москвы призвали местных жителей сообщать о любых скачках цен на такси в контакт-центр «Московский транспорт». В сообщении необходимо указать начальный и конечный пункт маршрута, время поездки и оператора такси.