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Политика
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Экономика
Нефть Brent превысила 60 долларов впервые с июля 2015 года
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    Нефть Brent превысила 60 долларов впервые с июля 2015 года

    18:16  27 Октября 2017
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    Нефть Brent превысила 60 долларов впервые с июля 2015 года

    Москва, 27 октября. Цены на нефть эталонных марок показали уверенный рост в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне. При этом стоимость марки Brent превзошла отметку в 60 долларов за баррель впервые с июля 2015 года. Об этом сообщает агентство финансовой информации MarketWatch.

    По данным агентства, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,3%, составив 60,07 долларов за баррель. При этом в последний раз цена нефти марки Brent на уровне 60 долларов за баррель была зафиксирована 3 июля 2015 года. Таким образом нефть завершает торги «в плюсе» восьмую неделю подряд из последних девяти.

    Автор: Алексей Громов
    #нефть #brent #цена #стоимость
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