Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ

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Сирия, 27 октября. 24 террориста ИГ1 сдались боевикам «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ, иракская армия и «Пешмерга» заключили перемирие. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в районе Абу Кемаля.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, сдается «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: взяла в плен 24 террориста ИГ в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: открыла огонь по расположениям САА в Джобаре.

Провинция Дамаск

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных формирований в районе населенного пункта Кафр Батна. Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР обстреливает зоны дислокации антиправительственных группировок в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты. Военный источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) передает, что боевики группировки «Файлак ар-Рахман», базирующиеся в Джобаре открыли ответный огонь по расположениям армии Башара Асада.

Провинция Алеппо

Турецкие вооруженные силы разместили бронетехнику на холме Шейх Баракат на западе Алеппо. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@Ozkok_).

На юге региона продолжает развиваться противостояние между сирийской армией и антиправительственными формированиями. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в окрестностях населенного пункта Зейтан.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться в провинции Дейр эз-Зор. Ранее под контроль правительственных сил Сирии перешли районы Ас-Синаа и Амаль, а также остров Сакр в административном центре региона. По данным военного Telegram-канала (@NRVR11), артиллерия САА ведет обстрел зон дислокации террористов «Исламского государства» в подконтрольных им районах города.

В это же время российская авиация наносит удары по укрепрайонам радикальных исламистов в окрестностях Абу Кемаля. Al Masdar News также сообщает, что недалеко от стратегического города солдатами сирийской армии был захвачен «джихад-мобиль» ИГИЛ1.

Провинция Хама

Сирийские ВВС наносят удары по укрепрайонам боевиков радикальных формирований в окрестностях населенного пункта Аль-Кантара на юге провинции Хама, передает военный источник в Telegram (@SRNN2011).

На востоке региона в ходе противостояния между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством»1 24 террориста ИГ сдались боевикам подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 группировки. Telegram-канал (@NRVR11) сообщает, ссылаясь на слова одного из командиров «Тахрир аш-Шам», что захваченных радикалов будут судить.

Ирак

Alsumaria News передает заявление представителей международной коалиции о том, что командование иракской армии заключило перемирие с курдскими отрядами «Пешмерга». Информационное агентство отмечает, что режим прекращения огня начнет действовать одновременно по всем фронтам текущего конфликта.

Напомним, Эрбиль выступил с предложением прекратить огонь, однако власти Ирака пошли на примирение с курдским руководством только после того, как последние согласились заморозить результаты референдума о независимости иракского Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)