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Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ
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    Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ

    19:30  27 Октября 2017
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    Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ

    Сирия, 27 октября. 24 террориста ИГ1 сдались боевикам «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ, иракская армия и «Пешмерга» заключили перемирие. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ в районе Абу Кемаля.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, сдается «Тахрир аш-Шам» в Хаме.   

    «Тахрир аш-Шам»: взяла в плен 24 террориста ИГ в Хаме.

    «Файлак ар-Рахман»: открыла огонь по расположениям САА в Джобаре.

    Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ

    Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных формирований в районе населенного пункта Кафр Батна. Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР обстреливает зоны дислокации антиправительственных группировок в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты. Военный источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) передает, что боевики группировки «Файлак ар-Рахман», базирующиеся в Джобаре открыли ответный огонь по расположениям армии Башара Асада.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ

    Турецкие вооруженные силы разместили бронетехнику на холме Шейх Баракат на западе Алеппо. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@Ozkok_).

    На юге региона продолжает развиваться противостояние между сирийской армией и антиправительственными формированиями. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в окрестностях населенного пункта Зейтан.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться в провинции Дейр эз-Зор. Ранее под контроль правительственных сил Сирии перешли районы Ас-Синаа и Амаль, а также остров Сакр в административном центре региона. По данным военного Telegram-канала (@NRVR11), артиллерия САА ведет обстрел зон дислокации террористов «Исламского государства» в подконтрольных им районах города.

    В это же время российская авиация наносит удары по укрепрайонам радикальных исламистов в окрестностях Абу Кемаля. Al Masdar News также сообщает, что недалеко от стратегического города солдатами сирийской армии был захвачен «джихад-мобиль» ИГИЛ1.

    Провинция Хама

    Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ

    Сирийские ВВС наносят удары по укрепрайонам боевиков радикальных формирований в окрестностях населенного пункта Аль-Кантара на юге провинции Хама, передает военный источник в Telegram (@SRNN2011).

    На востоке региона в ходе противостояния между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством»1 24 террориста ИГ сдались боевикам подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 группировки. Telegram-канал (@NRVR11) сообщает, ссылаясь на слова одного из командиров «Тахрир аш-Шам», что захваченных радикалов будут судить.

    Ирак

    Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ

    Alsumaria News передает заявление представителей международной коалиции о том, что командование иракской армии заключило перемирие с курдскими отрядами «Пешмерга». Информационное агентство отмечает, что режим прекращения огня начнет действовать одновременно по всем фронтам текущего конфликта.

    Напомним, Эрбиль выступил с предложением прекратить огонь, однако власти Ирака пошли на примирение с курдским руководством только после того, как последние согласились заморозить результаты референдума о независимости иракского Курдистана.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #дейр эз-зор #курдистан #шахид-мобиль #пешмерга
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