Видеодайджест новостей, вечер 27 октября 2017 года

Путин запустил четыре баллистические ракеты, Сирия восстанавливает нефтегазовую отрасль, ЦБ РФ снизил ключевую ставку, в Киеве нашли «русский след» в покушении на Мосийчука, Пушков резко отреагировал на новые антироссийские санкции США.