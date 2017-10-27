Видеодайджест новостей, вечер 27 октября 2017 года

Путин лично запустил четыре баллистические ракет
Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ», — заявил Песков. Пресс-секретарь президента РФ также подтвердил, что Владимир Путин произвел пуск четырех баллистических ракет. Военный эксперт Виктор Литовкин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что учения еще раз доказали «партнерам» России, что наши стратегические силы в полном порядке
. «Этими учениями мы показываем, что наша армия, наши стратегические силы ядерного сдерживания находятся на высоком уровне готовности», — отметил эксперт.
Сирия восстанавливает нефтегазовую добычу
Сирийское правительство приступило к подготовке плана по восстановлению нефтегазовой добычи на территории страны. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освобождает все новые инфраструктурные объекты. Параллельно официальные лица в Дамаске разрабатывают технические меры по их повторному запуску
. Ганем надеется, что в ближайшее время «все месторождения вернутся в лоно родины». Министр подчеркнул, что доходы от добычи и продажи энергоресурсов чрезвычайно важны для сирийской экономики. Возрождение нефтегазового сектора — единственный способ вывести Сирию на предвоенный уровень достатка, заключил он. За годы гражданской войны добыча нефти в Сирии упала в 24 раза. До вторжения в страну террористов «Исламского государства»1
(запрещено в РФ — прим.) Сирия добывала 385 тысяч баррелей в сутки. Сейчас этот показатель снизился до 16 тысяч баррелей нефти в день.
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 8,25% годовых
Центробанк понизил ключевую ставку до 8,25% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. По данным Банка России, инфляция сохраняется на уровне 4%. В сообщении регулятора отмечается, что российская экономика продолжает расти
. Центробанк намерен постепенно перейти «от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике».
В Киеве снова ищут «русский след»
В Киеве «деятельность российских спецслужб» считают основной версии покушения на жизнь депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Федеральному агентству новостей указал на то, что покушением на Мосийчука
киевские власти могут воспользоваться так, как им заблагорассудится. Например, использовать как повод разогнать так называемый «Майдан Саакашвили». «Мне абсолютно все равно, кто кому начнет грызть глотки — Мосийчук президенту Украины Петру Порошенко, или наоборот. Украинские чиновники пытаются сконцентрировать всю полноту власти в своих руках, и, к сожалению, это только начало — дальше будет гораздо хуже», — сказал Милонов корреспонденту ФАН.
Ответ на антироссийские санкции
Администрация президента США Дональда Трампа направила в американский конгресс список российских организаций, против которых может быть введен пакет дополнительных санкций. В списке фигурируют ФСБ, ГРУ и Служба внешней разведки, а также концерны «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», «МиГ» и другие. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью ФАН заявил
, что США загоняют себя антироссийскими санкциями в тупик. На Россию же эти меры никак не действуют, считает сенатор. «За три года действия первого пакета санкций в США уже могли прийти к выводу, что это не оказывает действия на российскую внешнюю политику, она не меняется. А цель санкций — это изменение внешней политики России. Если она не меняется, значит, санкции не действуют», — отметил Пушков.
1 Организация запрещена на территории РФ.