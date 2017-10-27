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    Главные новости 27 октября

    19:00  27 Октября 2017
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    Главные новости 27 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 27 октября.

    Каталония провозгласила независимость, власти Испании в ответ лишили регион статуса автономии. Что будет дальше, пока непонятно. 

    Военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и имеет тенденцию к обострению, констатировал министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу заявил об обострении обстановки на границе России и стран НАТО.

    Жители Великобритании отреагировали на запуск межконтинентальных баллистических ракет в России, который осветили ряд британских СМИ, в том числе Mirror, Daily Mail и The Sun. Британцы призвали дружить с Путиным после запуска российских ракет.

    Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях.

    Девочка-модель, уехавшая из Перми в Китай, скончалась от внезапной болезни. По предварительной версии, 14-летняя школьница умерла от менингокковой инфекции. Стала известна причина смерти 14-летней пермской модели в Шанхае.

    Убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году вызвало шок в СССР, говорится в рассекреченных документах ЦРУ 1966 года. ЦРУ: Убийство Кеннеди вызвало в СССР шок, по президенту США звонили колокола.

    Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему введение конгрессом США новых санкций против России навредит в первую очередь самим Соединенным Штатам. Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #нато #шойгу #пушков #кеннеди
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