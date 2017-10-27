Главные новости 27 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 27 октября.

Каталония провозгласила независимость, власти Испании в ответ лишили регион статуса автономии. Что будет дальше, пока непонятно.

Военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и имеет тенденцию к обострению, констатировал министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу заявил об обострении обстановки на границе России и стран НАТО.

Жители Великобритании отреагировали на запуск межконтинентальных баллистических ракет в России, который осветили ряд британских СМИ, в том числе Mirror, Daily Mail и The Sun. Британцы призвали дружить с Путиным после запуска российских ракет.

Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях.

Девочка-модель, уехавшая из Перми в Китай, скончалась от внезапной болезни. По предварительной версии, 14-летняя школьница умерла от менингокковой инфекции. Стала известна причина смерти 14-летней пермской модели в Шанхае.

Убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году вызвало шок в СССР, говорится в рассекреченных документах ЦРУ 1966 года. ЦРУ: Убийство Кеннеди вызвало в СССР шок, по президенту США звонили колокола.

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему введение конгрессом США новых санкций против России навредит в первую очередь самим Соединенным Штатам. Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией».