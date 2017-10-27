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Политика
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Политика
Туск заявил, что Евросоюз не будет вести переговоры с Каталонией
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    Туск заявил, что Евросоюз не будет вести переговоры с Каталонией

    17:59  27 Октября 2017
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    Туск заявил, что Евросоюз не будет вести переговоры с Каталонией

    Брюссель, 27 октября. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что принятие парламентом Каталонии резолюции о независимости от Испании ничего не меняет для Евросоюза.

    «Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным собеседником. Я надеюсь, что испанское правительство выступает за силу аргумента, а не за аргумент в виде силы», — написал Туск на своей странице в Twitter.

    Таким образом, глава Европейского совета выступил за сохранение диалога только между Брюсселем и Мадридом.

    Ранее стало известно, что законодательное собрание Каталонии проголосовал за принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости автономного сообщества от Испании.

    Через час после голосования парламента Каталонии сенат Испании одобрил предложение совета министров Испании по введению в действие 155-й статьи конституции королевства о приостановке автономии Каталонии.

    Автор: Алексей Громов
    #евросоюз #каталония #испания #мадрид #барселона #туск
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