Туск заявил, что Евросоюз не будет вести переговоры с Каталонией

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Брюссель, 27 октября. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что принятие парламентом Каталонии резолюции о независимости от Испании ничего не меняет для Евросоюза.

«Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным собеседником. Я надеюсь, что испанское правительство выступает за силу аргумента, а не за аргумент в виде силы», — написал Туск на своей странице в Twitter.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) October 27, 2017

Таким образом, глава Европейского совета выступил за сохранение диалога только между Брюсселем и Мадридом.

Ранее стало известно, что законодательное собрание Каталонии проголосовал за принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости автономного сообщества от Испании.

Через час после голосования парламента Каталонии сенат Испании одобрил предложение совета министров Испании по введению в действие 155-й статьи конституции королевства о приостановке автономии Каталонии.