«Википедия» признала независимость Каталонии

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Москва, 27 октября. Статья о независимой от Испании Каталонской Республике появилась в «Википедии».

Интернет-энциклопедия определила Каталонию как самопровозглашенное государство в юго-западной Европе, которое объявило о независимости.

«Было провозглашено 27 октября 2017 года в связи с итогом референдума о независимости 1 октября 2017 на территории Автономной области Каталония, де-юре являющейся административно-территориальной единицей в составе Королевства Испания», — говорится в статье.

Статья о независимой Каталонии также появилась и в англоязычной версии «Википедии». Там республика обозначается как «спорная территория в северо-восточной части Пиренейского полуострова, которая в одностороннем порядке объявила о независимости от Испании». Авторы статьи назвали Карлеса Пучдемона президентом республики, а основным законодательным органом — парламент.

Напомним, что в пятницу парламент Каталонии одобрил резолюцию о провозглашении независимости по итогам состоявшегося в регионе референдума. Совет министров Испании уже объявил о созыве экстренного собрания в связи с ситуацией в Барселоне.