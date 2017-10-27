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«Википедия» признала независимость Каталонии
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    «Википедия» признала независимость Каталонии

    17:58  27 Октября 2017
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    «Википедия» признала независимость Каталонии

    Москва, 27 октября.  Статья о независимой от Испании Каталонской Республике появилась в «Википедии».

    Интернет-энциклопедия определила Каталонию как самопровозглашенное государство в юго-западной Европе, которое объявило о независимости.

    «Википедия» признала независимость Каталонии

    «Было провозглашено 27 октября 2017 года в связи с итогом референдума о независимости 1 октября 2017 на территории Автономной области Каталония, де-юре являющейся административно-территориальной единицей в составе Королевства Испания», — говорится в статье.

    Статья о независимой Каталонии также появилась и в англоязычной версии «Википедии». Там республика обозначается как «спорная территория в северо-восточной части Пиренейского полуострова, которая в одностороннем порядке объявила о независимости от Испании». Авторы статьи назвали Карлеса Пучдемона президентом республики, а основным законодательным органом — парламент.   

    Напомним, что в пятницу парламент Каталонии одобрил резолюцию о провозглашении независимости по итогам состоявшегося в регионе референдума. Совет министров Испании уже объявил о созыве экстренного собрания в связи с ситуацией в Барселоне.

    Автор: Геннадий Плющев
    #каталония #испания #википедия #независимость #статья
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