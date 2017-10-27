ВС Сирии и Ирака приближаются к форпостам ИГ в Эль-Каиме и Абу-Кемале

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Бейрут, 27 октября. Иракские проправительственные силы, наступающие на город Эль-Каим на западе провинции Анбар, соединились в пятницу с сирийскими войсками через сухопутный пограничный проход, информирует ливанский телеканал Al Mayadeen.

Как сообщил официальный представитель шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби», воюющих на стороне иракской армии, Ахмед аль-Асади, бойцы ВС Ирака и Сирии взаимодействуют друг с другом в борьбе против боевиков ИГ1. По его словам, чтобы не допустить возвращения в пограничные районы банд террористов», иракские и сирийские бойцы разрабатывают совместный механизм по мониторингу за общей границей, который будет действовать на постоянной основе.

В настоящее время сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России продвигаются к городу Абу-Кемаль, который как и Эль-Каим, является последним крупным форпостом ИГ в Сирии и Ираке, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 продолжают отступать в городе Дейр эз-Зор одноименной провинции

1 Организация запрещена на территории РФ.