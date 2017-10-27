Бывшая супруга о напавшем на полицейских в Ессентуках: Он пошел на это от отчаяния

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Москва, 27 октября. Напавший на полицейских в Ессентуках Михаил Маслобойников имел большую задолженность и пошел на этот шаг от отчаяния. Об этом заявила бывшая супруга Маслобойникова Ирина.

«Я думаю, что он пошел на это от отчаяния. У него была очень тяжелая финансовая ситуация, много долгов. Раньше, когда мы были женаты, у Михаила была нормальная работа, но трудиться он не очень любил», — отметила она.

Как сообщает RT, информацию о долгах Маслобойникова подтверждают и ФССП. По словам судебных приставов, с 2015 года за мужчиной числилось шесть долгов по кредитам.

Напомним, что 25 октября двое мужчин открыли огонь по полицейским в Ессентуках, когда они попросили документы на проверку. В итоге двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Сам Маслобойников был убит ответным огнем, второму преступнику удалось скрыться.