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Сирия итоги недели 22-28 октября: освобождение Аль-Карьятейна и станции Т-2, удары США по Дейр эз-Зору
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    Сирия итоги недели 22-28 октября: освобождение Аль-Карьятейна и станции Т-2, удары США по Дейр эз-Зору

    Сирийская арабская армия объявила о полном освобождении города Аль-Карьятейн. САА при поддержке ВКС РФ установила контроль над станцией Т-2 в южной части провинции Дейр эз-Зор. Международная коалиция во главе с США нанесла варварский удар по кварталу Аль-Кусур в Дейр эз-Зоре. Операция ВС Ирака против боевиков ИГИЛ на сирийско-иракской границе.
    11:00 28 Октября 2017
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    Битва за Аль-Карьятейн

    Сирия итоги недели 22-28 октября: освобождение Аль-Карьятейна и станции Т-2, удары США по Дейр эз-Зору

    Сирийская арабская армия объявила о полном освобождении города Аль-Карьятейн, находящегося юго-восточнее административного центра провинции Хомс. Как передает информационное агентство Al Masdar News, заключительная фаза военной операции по освобождению города прошла 21 и 22 октября. После массированных ударов российской авиации сопротивление боевиков удалось сломить. ИГИЛовцы покинули город и ушли в сторону близлежащих высот Восточного Каламуна.
    Напомним, ИГИЛовцы получили контроль над Эль-Карьятейном 1 октября этого года. Боевики из «спящих ячеек» ИГ1 атаковали город и после боев с правительственными силами и местной милицией установили контроль над большей частью города и господствующими высотами. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что бои в Аль-Карьятейне развязали около 300 боевиков ИГ1, которые выдвинулись к городу из района лагеря Рукбан, обходя все скрытые посты сирийских войск.
     

    Контроль над Т-2

    Сирия итоги недели 22-28 октября: освобождение Аль-Карьятейна и станции Т-2, удары США по Дейр эз-Зору

    Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России продолжает продвигаться в провинции Дейр эз-Зор. Военные источники сообщают, что сирийская армия установила огневой контроль над станцией Т-2 в южной части провинции Дейр эз-Зор. 26 октября командование сирийской армии объявило о том, что САА при поддержке ВКС России и отрядов «Хезболлы» заняла насосную станцию и продолжает операцию по зачистке границы Сирии и Ирака. Стратегически значимая часть трубопровода Киркук – Баньяс, станция Т-2 находилась под контролем боевиков ИГИЛ1 последние два года.
    Кроме того, по данным источников в Twitter, сирийская армия под прикрытием российской авиации заняла населенный пункт Аль-Курия к востоку от Дейр эз-Зора и готовится к штурму позиций террористов «Исламского государства»1 в районе Аль-Ашара.
     

    Трофеи в Аль-Маядине

    Сирия итоги недели 22-28 октября: освобождение Аль-Карьятейна и станции Т-2, удары США по Дейр эз-Зору

    Тем временем, в городе Аль-Маядин обнаружено еще одно доказательство связи между боевиками ИГИЛ и западными странами. На захваченном Сирийской арабской армией при поддержке российской авиации крупнейшем складе боевиков были обнаружены запасы оружия из стран НАТО. Как сообщил журналистам бригадный генерал Сухейль аль-Хасан, новейшие образцы вооружения прибыли к боевикам из Соединенных Штатов, Бельгии и Великобритании.
    После освобождения города трофеями САА стали стрелковое и противотанковое оружие, снаряды и артиллерийские установки, самодельные мины, а также бронетранспортеры и танки, которые ранее были захвачены ИГ у иракской армии. Кроме того, сирийские военные также показали журналистам захваченные системы спутниковой связи, медицинские приборы, радиолокационное оборудование и цех по производству боевых беспилотников.
     

    Удар коалиции США в Дейр эз-Зоре

    Сирия итоги недели 22-28 октября: освобождение Аль-Карьятейна и станции Т-2, удары США по Дейр эз-Зору

    Международная коалиция во главе с США нанесла варварский удар по городу Дейр эз-Зор. Как сообщают местные источники, в ночь на 24 октября самолеты коалиции нанесли удары по мирному кварталу Аль-Кусур. В результате авианалета США погибло 14 мирных жителей и еще 32 человека получили ранения. Командование сил коалиции и политические элиты США отказываются признавать вину за инцидент.
     

    Битва за Дейр эз-Зор

    Сирия итоги недели 22-28 октября: освобождение Аль-Карьятейна и станции Т-2, удары США по Дейр эз-Зору

    Между тем, в районе самого Дейр эз-Зора продолжаются ожесточенные бои между сирийской армией и боевиками «Исламского государства». По сведениям источников в Twitter, подразделениям САА удалось прорвать первую линию обороны боевиков ИГ в квартале Расафа и начать штурм района Ас-Сина на юго-востоке Дейр эз-Зора. В ходе ожесточенных боев правительственная армия также освободила остров Сакр после продолжительных боев с террористами ИГИЛ.
     

    Операция ВС Ирака против ИГИЛ

    Сирия итоги недели 22-28 октября: освобождение Аль-Карьятейна и станции Т-2, удары США по Дейр эз-Зору

    В соседнем Ираке правительственные силы приступили к операции против боевиков в провинции Анбар на сирийско-иракской границе. Как сообщают источники в Twitter, самолеты ВВС Ирака сбросили тысячи листовок для мирных жителей городов Аль-Каим и Рава с призывами держаться подальше от командных пунктов террористической группировки. 25 октября правительственная армия совместно с ополченцами «Хашд Аш-Шааби» начала крупномасштабную военную операцию по освобождению приграничных территорий.
     

    Курды объявили о взятии нефтяных полей

    Сирия итоги недели 22-28 октября: освобождение Аль-Карьятейна и станции Т-2, удары США по Дейр эз-Зору

    Курдско-арабская коалиция «Демократические силы Сирии» при поддержке США продолжает продвижение в провинции Дейр эз-Зор. Как сообщают источники, 22 октября курды заявили о захвате крупнейшее нефтяного поля Аль-Омар и еще пяти населенных пунктов на восточном побережье Евфрата. 26 октября отряды SDF достигли окраины второго крупнейшего нефтяного месторождения Сирии – поля Аль-Танак, и заняли его, не встретив сопротивления ИГИЛовцев. Многие военные эксперты уверены, что между курдами и ИГ существует тайное соглашение. Согласно ему, боевики ИГИЛ беспрепятственно передают курдам нефтепромыслы в Сирии в обмен на прекращение огня.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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