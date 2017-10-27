Сенат Испании разрешил правительству ограничить самоуправление Каталонии

В Избранное

Мадрид, 27 октября. Совет министров Испании соберется на экстренное заседание после голосования в парламенте Каталонии.

«Правительство соберет экстренное заседание совета министров Испании в пятницу во второй половине дня», — информирует в пятницу испанское издание El Pais.

Как стало известно, испанский сенат также утвердил применение статьи 155-ю конституции Испании, которая позволяет применение прямого управления испанского правительства в Каталонии. Соответствующее решение было принято спустя через час того, как парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, передает РИА Новости.

Глава правительства Испании Мариано Рахой также отреагировал на результат голосования. Он призвал всех испанцев соблюдать спокойствие. По его словам, законность в Каталонии восстановит правовое государство.

Напомним, что по итогам референдума, проведенного в Каталонии 1 октября, была подписана декларация о независимости республики. Однако ее активацию заблокировал глава женералитета Карлес Пучдемо, который решил наладить диалог с центральными властями.