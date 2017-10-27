Вторая Света из Иванова: на митинг Навального пришли 300 человек

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Иваново, 27 октября. Около 300 человек собрались на митинг Алексея Навального, который начался вечером в пятницу в Иванове. По оценкам правоохранителей, на акции присутствовали куда меньше заявленной организаторами цифры в полторы тысячи человек.

Ранее блогера сравнили со Светланой Курицыной из Иваново, которая стала звездой Рунета в 2011 году после митинга в Москве, заявив журналистам, что «мы стали более лучше одеваться». В Интернете распространяется видеоролик, авторы которого обращают внимание на то, что Навальный одурачивает свою аудиторию.