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Вторая Света из Иванова: на митинг Навального пришли 300 человек
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    Вторая Света из Иванова: на митинг Навального пришли 300 человек

    20:55  27 Октября 2017
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    Навального сравнили со Светой из Иваново

    Иваново, 27 октября. Около 300 человек собрались на митинг Алексея Навального, который начался вечером в пятницу в Иванове. По оценкам правоохранителей, на акции присутствовали куда меньше заявленной организаторами цифры в полторы тысячи человек.

    Ранее блогера сравнили со Светланой Курицыной из Иваново, которая стала звездой Рунета в 2011 году после митинга в Москве, заявив журналистам, что «мы стали более лучше одеваться». В Интернете распространяется видеоролик, авторы которого обращают внимание на то, что Навальный одурачивает свою аудиторию.

    «Навальный вообще на темы сложнее, чем «мы стали более хуже одеваться» не рассуждает. Зачем молодым людям головы зря морочить? Надо ведь просто выйти на улицы и сменить власть «плохих» на власть «хороших». И сразу заживем», — говорится в видеозаписи.

    Автор: Алексей Громов
    #навальный #иваново
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