Пнувшего котенка белорусского милиционера с позором уволили из органов

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Минск, 27 октября. В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором мужчина пинает ногой кота. Инцидент произошел неподалеку от магазина Дионис в белорусском городе Полоцке.

Камера внешнего наблюдения зафиксировала, как котенок пробежал около мужчины, заглядывая ему в глаза. Заметив это, прохожий со всей силы пнул животное ногой. В результате котенка отбросило к стене. После публикации видео в Интернете юзеры решили обратиться за помощью в милицию.

Местные органы правопорядка провели проверку по данному факту. Выяснилось, что над котом издевался их коллега — сотрудник милиции города Полоцка. В итоге было принято оперативное решение об увольнении мужчины «в связи с совершением поступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел».

Кроме того, по факту жестокого обращения с животным было начато административное дело. Состояние животного до сих пор остается неизвестным.