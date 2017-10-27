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Общество
Пнувшего котенка белорусского милиционера с позором уволили из органов
Общество
Пнувшего котенка белорусского милиционера с позором уволили из органов
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    Пнувшего котенка белорусского милиционера с позором уволили из органов

    17:21  27 Октября 2017
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    Пнувшего котенка белорусского милиционера с позором уволили из органов

    Минск, 27 октября. В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором мужчина пинает ногой кота. Инцидент произошел неподалеку от магазина Дионис в белорусском городе Полоцке.

    Камера внешнего наблюдения зафиксировала, как котенок пробежал около мужчины, заглядывая ему в глаза. Заметив это, прохожий со всей силы пнул животное ногой. В результате котенка отбросило к стене. После публикации видео в Интернете юзеры решили обратиться за помощью в милицию.

    Местные органы правопорядка провели проверку по данному факту. Выяснилось, что над котом издевался их коллега — сотрудник милиции города Полоцка. В итоге было принято оперативное решение об увольнении мужчины «в связи с совершением поступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел».

    Кроме того, по факту жестокого обращения с животным было начато административное дело. Состояние животного до сих пор остается неизвестным.

    Автор: Алексей Громов
    #кот #милиция
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