Трамп: Все согласны, что никакого сговора с Россией у меня не было

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Вашингтон, 27 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что после длительного расследования «все согласны» с тем, что у него не было никакого сговора с Россией. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.

«Теперь, после многих месяцев затратного расследования, все согласны, что сговора между Россией и Трампом нет. Был сговор с ХК (Хиллари Клинтон — ред.)», — написал Трамп.

It is now commonly agreed, after many months of COSTLY looking, that there was NO collusion between Russia and Trump. Was collusion with HC! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2017

Ранее американские СМИ обвинили Россию в «поддержке Трампа на выборах через соцсети», но не предоставили доказательств. В свою очередь Трамп заявил, что это является выдумкой оппонентов, чтобы оправдать провал на выборах, отметив, что американская общественность «сыта по горло» этим делом.

При этом Россия на самом высоком уровне неоднократно опровергала обвинения в так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США.