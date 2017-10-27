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Общество
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Политика
Трамп: Все согласны, что никакого сговора с Россией у меня не было
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    Трамп: Все согласны, что никакого сговора с Россией у меня не было

    17:14  27 Октября 2017
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    трамТрамп: Все согласны, что никакого сговора с Россией у меня не было

    Вашингтон, 27 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что после длительного расследования «все согласны» с тем, что у него не было никакого сговора с Россией. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.

    «Теперь, после многих месяцев затратного расследования, все согласны, что сговора между Россией и Трампом нет. Был сговор с ХК (Хиллари Клинтон — ред.)», — написал Трамп.

    Ранее американские СМИ обвинили Россию в «поддержке Трампа на выборах через соцсети», но не предоставили доказательств. В свою очередь Трамп заявил, что это является выдумкой оппонентов, чтобы оправдать провал на выборах, отметив, что американская общественность «сыта по горло» этим делом.

    При этом Россия на самом высоком уровне неоднократно опровергала обвинения в так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #трамп #выборы президента
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