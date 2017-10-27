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Общество
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Украина
Петя живет в своих фантазиях: Азаров ответил на заявление Порошенко об «уникальной Украине»
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    Петя живет в своих фантазиях: Азаров ответил на заявление Порошенко об «уникальной Украине»

    17:17  27 Октября 2017
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    Петя живет в своих фантазиях: Азаров ответил Порошенко на заявление об инвестпривлекательности Украины

    Украинский лидер Петр Порошенко назвал Украину «уникальной страной», соответствующее заявление он сделал после встречи с инвесторами управляющих компаний Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund. Также он сказал, что сейчас подходящее время для финансовых вложений в экономику страны.

    «Сейчас правильное время и место для инвестирования», — заключил Порошенко.

    А пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко рассказал о том, что в настоящий момент власти проводят реформы, которые способны сделать Украину сильной.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров с заявлением Порошенко категорически не согласился.

    «Это заявление вызывает только смех. Только что радикалы разгромили Святошинский суд, а после были отпущены судом на свободу. Только что в центре города произошел взрыв, был подорван народный депутат Украины. Это лишь два момента, которые я назвал, навскидку. Украина — действительно уникальная страна по многим параметрам. Одна из тех стран, которые отказались платить по суверенным долгам. Реструктуризировали свои обязательства, не платят по своим евробондам. Соотношение совокупного государственного долга к ВВП приближается к единице. То есть, страна, которой в ближайшее время предстоит выплачивать порядка 25 миллиардов долларов в ближайшие три года, не способна обслуживать собственные долги. Кто будет инвестировать в страну, где право собственности не защищено, где терроризм возведен в роль государственной политики? Где процветает государственный и негосударственный рэкет, и он развит так, как ни в одной другой стране мира? Кто будет туда инвестировать?», — рассуждает Азаров.

    Петя живет в своих фантазиях: Азаров ответил Порошенко на заявление об инвестпривлекательности Украины

    По словам политика, за последние четыре года ни одно крупное предприятие не было запущено. Также инвесторы не спешат строить производственные помещения, создавать рабочие места и выпускать продукцию. Двумя наиболее крупными инвесторами в 2016 году, напоминает Азаров, оказались два российских банка.

    «Петя живет в какой-то параллельной реальности, в своих фантазиях», — заключил Азаров.

    Напомним, ранее Николай Азаров в комментарии ФАН рассказал об увеличении товарооборота между Россией и Украиной. Импорт из России на Украину вырос приблизительно на 40%, а экспорт — на 37%. По словам политика, украинская экономика в настоящий момент способна продолжать функционировать только благодаря России.

     

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #порошенко #азаров
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