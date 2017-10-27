Петя живет в своих фантазиях: Азаров ответил на заявление Порошенко об «уникальной Украине»

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Украинский лидер Петр Порошенко назвал Украину «уникальной страной», соответствующее заявление он сделал после встречи с инвесторами управляющих компаний Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund. Также он сказал, что сейчас подходящее время для финансовых вложений в экономику страны.

«Сейчас правильное время и место для инвестирования», — заключил Порошенко.

А пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко рассказал о том, что в настоящий момент власти проводят реформы, которые способны сделать Украину сильной.

Экс-премьер Украины Николай Азаров с заявлением Порошенко категорически не согласился.

«Это заявление вызывает только смех. Только что радикалы разгромили Святошинский суд, а после были отпущены судом на свободу. Только что в центре города произошел взрыв, был подорван народный депутат Украины. Это лишь два момента, которые я назвал, навскидку. Украина — действительно уникальная страна по многим параметрам. Одна из тех стран, которые отказались платить по суверенным долгам. Реструктуризировали свои обязательства, не платят по своим евробондам. Соотношение совокупного государственного долга к ВВП приближается к единице. То есть, страна, которой в ближайшее время предстоит выплачивать порядка 25 миллиардов долларов в ближайшие три года, не способна обслуживать собственные долги. Кто будет инвестировать в страну, где право собственности не защищено, где терроризм возведен в роль государственной политики? Где процветает государственный и негосударственный рэкет, и он развит так, как ни в одной другой стране мира? Кто будет туда инвестировать?», — рассуждает Азаров.

По словам политика, за последние четыре года ни одно крупное предприятие не было запущено. Также инвесторы не спешат строить производственные помещения, создавать рабочие места и выпускать продукцию. Двумя наиболее крупными инвесторами в 2016 году, напоминает Азаров, оказались два российских банка.

«Петя живет в какой-то параллельной реальности, в своих фантазиях», — заключил Азаров.

Напомним, ранее Николай Азаров в комментарии ФАН рассказал об увеличении товарооборота между Россией и Украиной. Импорт из России на Украину вырос приблизительно на 40%, а экспорт — на 37%. По словам политика, украинская экономика в настоящий момент способна продолжать функционировать только благодаря России.