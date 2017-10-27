Поклонская ответила на предложение Собчак о референдуме словами Путина

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Москва 27 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на инициативу Ксении Собчак провести в Крыму новый референдум, процитировав президента РФ Владимира Путина.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка», — приводит слова Поклонской РИА Новости.

Напомним, что ранее телеведущая Ксения Собчак, которая объявила, что будет баллотироваться в президенты, выступила с инициативой провести новый референдум в Крыму, чтобы узнать мнение местных жителей о присоединении к России. Собчак утверждает, что Крым остается украинской территорией, поэтому она не будет проводить на территории полуострова предвыборную агитацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак про Крым неправильны «по сути и по форме», поскольку Крым является российской территорией и де-юре, и де-факто.