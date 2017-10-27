Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

В Избранное

В Великобритании считают, что Украине необходимо провести ряд реформ, в том числе продать более 10 млн гектаров «земли сельскохозяйственного назначения», чтобы увеличить государственный бюджет. Соответствующие выводы содержатся в докладе Королевского института международных отношений Chatham House. С подробностями доклада ознакомился корреспондент Федерального агентства новостей.

Тем временем, долг Украины продолжает расти. По последним данным, он превысил 74,68 миллиарда долларов. Тем не менее, Евросоюз продолжает выделять незалежной деньги на проведение различных преобразований в стране.

Сейчас Лондон рекомендует украинским властям «провести земельную реформу, в результате которой̆ был бы создан рынок земли сельскохозяйственного назначения».

«Огромный, но непродуктивный сельскохозяйственный сектор Украины стал бы генератором долговременного экономического роста, — говорится в документе. — Уже есть некоторые признаки того, что правительство Украины готово к частичному снятию моратория на продажу земли до конца 2017 года».

В королевском институте уверены, что Киеву необходимо ускорить экономические и политические реформы, изменив работу более трех тысяч государственных предприятий.

«Реформа также должна включать продажу более 10 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения, которые сейчас находятся в государственной̆ собственности, что потенциально может значительно увеличить госбюджет», — также говорится в подготовленном институтом документе.

Киев должен провести в будущем и судебную реформу, уверены авторы доклада.

«Западным странам необходимо и далее осуществлять давление на украинскую власть с целью проведения судебной реформы и расследования случаев злоупотребления властью чиновников высшего звена. Это должно длиться до тех пор, пока не будет обеспечена абсолютная нетерпимость в отношении всех форм коррупции», — отмечают авторы материала.

Прогресс на Украине заметен на многих фронтах, хотя на самом деле «ситуация остается достаточно угрожающей», пишут авторы доклада. В противном случае, «незавершенные реформы могут подорвать доверие к «новым силам» и привести к разочарованию среди миллионов украинцев».

Куда же без грантов

Тем временем, в Лондоне уверены в необходимости продолжения финансирования гражданского общества Украины.

«Посредством международных программ развития западные партнеры должны помочь украинским неправительственным организациям и новым политическим партиям, а также университетам и школам управления в вопросах взращивания нового политического и руководящего класса», — говорится в документе.

В британском центре уверены, что «западные доноры должны требовать более широкого участия граждан в своих грантовых программах».

«Им необходимо финансировать проекты, способствующие построению сетей̆ гражданской̆ поддержки. Кроме того, донорам нужно продвигать действительно результативные проекты», — отмечается в докладе.

Придумали врага

Авторы доклада не обошли стороной и российско-украинский вопрос.

«Западная политика бездеятельности либо, что намного хуже, сосуществования с Москвой за счет Украины может дестабилизировать страну, поскольку ситуация до сих пор нестабильна и небезопасна», — говорится в материале.

Тем не менее, как пишут авторы документа, сложившаяся ситуация также является поводом для увеличения помощи со стороны западных стран.

«Запад не может снова допустить поражения. Нет никаких признаков того, что Владимир Путин изменил свой курс, поэтому и Запад должен остаться нерушим. Украина оказалась на грани — и шансы на победу есть у каждой̆ стороны», — утверждают авторы текста.

Старая песня

Примечательно, что в самом Евросоюзе считают, что администрация действующего президента Украины Петра Порошенко не справляется со своей работой. В связи с чем Европа должна прекратить выделять деньги Киеву — Украина не смогла победить коррупцию в стране. Об этом ранее заявили в брюссельском центре европейских политических исследований, который финансируется со стороны ЕС.

«За три года, прошедших после майдана, руководству Украины так и не удалось выполнить свои обещания в части борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления, — говорилось в докладе. — Таможенная служба до сих пор не реформирована, государственные предприятия не приватизированы, а право частной собственности должным образом не защищено».

В документе авторы утверждали, что сейчас ситуация на Украине подобна истории с Молдавией, из-за которой провалилась внешняя политика ЕС.

«Евросоюзу следует сделать все возможное, чтобы не допустить повторения на Украине неудачного молдавского сценария, — отмечается в докладе. — В свое время руководству Молдавии, несмотря на огромную политическую и экономическую поддержку со стороны ЕС, не удалось решить проблему коррупции, что ударило не только по его собственной репутации, но и по репутации Евросоюза».

Растущий долг

Госдолг Украины на данный период достиг уже 74,68 миллиарда долларов. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Евросоюз продолжает выделять Киеву деньги на проведение реформ.

Так, 27 октября стало известно, что ЕС предоставил незалежной транш в размере 89,5 миллионов евро на проведение соответствующих изменений в стране.

«Подписываем два соглашения с Евросоюзом на общую сумму 89,5 миллиона евро для реализации системных реформ», — написал министр экономического развития и торговли незалежной Степан Кубив на своей странице в Facebook.

Примечательно, что Лондон, предлагающий Западу выделять больше денег Киеву, в свою очередь не раз отказывался от данной затеи.